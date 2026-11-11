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    Tư vấn sức khỏe

    Live Điều trị bệnh lý tử cung, buồng trứng như thế nào để sớm đón con?

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    U xơ tử cung, u nang buồng trứng... có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và thai kỳ. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng cách góp phần bảo tồn chức năng sinh sản và tối ưu cơ hội đón con.

    20 giờ thứ tư, ngày 11.11.2026, các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ phân tích ảnh hưởng của các bệnh lý này, tư vấn phương pháp điều trị phù hợp giúp chị em sớm hiện thực hóa ước mơ làm mẹ:

    • ThS-BSNT Lê Quang Đô, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
    • BS.CKI Phan Ngọc Quý, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
    • BS Nguyễn Phúc Hiếu, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

    Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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