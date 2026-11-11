20 giờ thứ tư, ngày 11.11.2026, các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ phân tích ảnh hưởng của các bệnh lý này, tư vấn phương pháp điều trị phù hợp giúp chị em sớm hiện thực hóa ước mơ làm mẹ:

ThS-BSNT Lê Quang Đô, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

BS.CKI Phan Ngọc Quý, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

BS Nguyễn Phúc Hiếu, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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