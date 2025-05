Điều trị biến chứng mạch máu cho người bệnh suy thận mạn

BS thăm khám cho nữ bệnh nhân T.T.D.K Ảnh: Hồng Xuân

Nữ bệnh nhân T.T.D.K. (43 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đã lọc máu chu kỳ trong nhiều năm và từng được phẫu thuật tạo cầu nối AVF bốn lần ở một cơ sở y tế. Gần đây, cầu nối AVF thứ tư xuất hiện tình trạng sưng đau nên gia đình đưa bệnh nhân đến BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long.

Để điều trị cho bệnh nhân, các BS đã thực hiện thủ thuật bằng cách can thiệp vào động mạch ở tay phải và đưa một sợi dây qua khu vực bị tắc nghẽn trong mạch máu. Sau đó, BS sử dụng một quả bóng nhỏ để nở ra với áp lực cao, giúp mở lại dòng máu lưu thông ở toàn bộ khu vực bị tắc. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 45 phút, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn. Sau can thiệp, dòng chảy của máu trong cầu nối được khôi phục, không còn huyết khối và đặc biệt có thể tiến hành ngay việc lọc máu, giúp bệnh nhân duy trì điều trị mà không cần phẫu thuật mới.

BS.CK2 Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch (BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long) nhận định, đây là một trường hợp điển hình cho thách thức lớn mà nhiều bệnh nhân suy thận mạn phải đối mặt sau thời gian dài lọc máu, khi tất cả các cầu nối cũ đã hỏng và không còn vị trí khả thi để phẫu thuật mới. AVF bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch được đánh giá là một giải pháp hiệu quả và an toàn. Kỹ thuật này cần được triển khai thường quy tại ĐBSCL, nơi có tỷ lệ mắc bệnh thận mạn cao nhưng điều kiện tiếp cận kỹ thuật cao còn hạn chế.