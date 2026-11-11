Điều trị da không còn là ‘xóa khuyết điểm’, mà là hiểu làn da

Bác sĩ Châu cho biết không ít người bệnh tìm đến phòng khám với làn da mỏng, đỏ rát, nám lan rộng sau các liệu trình điều trị quá mức hoặc dùng kem trộn không rõ nguồn gốc. Có trường hợp ban đầu chỉ vài mảng nám nhẹ, nhưng sau hai năm lột tẩy liên tục, da trở nên nhạy cảm và nám sậm hơn trước.

"Nhiều người xem da như bức tường cần sơn lại: sạm thì tẩy, đốm thì bắn, sần thì lột. Nhưng da là cơ quan sống, có nhịp tái tạo riêng. Tác động liên tục khi da chưa kịp hồi phục chỉ khiến tình trạng phức tạp hơn", bác sĩ Châu chia sẻ.

Nguyên tắc bác sĩ Châu theo đuổi là "điều trị đủ, không điều trị nhiều". Mỗi phác đồ bắt đầu từ chẩn đoán đúng, bởi cùng là mảng sậm màu nhưng có thể là nám, tàn nhang hay "da nhiễm corticoid". Với làn da đã tổn thương, ưu tiên là phục hồi hàng rào bảo vệ trước khi can thiệp chuyên sâu. Các yếu tố bên trong như nội tiết, giấc ngủ, lối sống cũng được chú trọng, vì nhiều vấn đề da có liên quan đến chúng.

Theo đó, người bệnh nên được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán rõ trước khi điều trị, được tư vấn cả về nguy cơ lẫn khả năng tái phát và thận trọng với những lời hứa "trắng nhanh".

"Mục tiêu không phải là làn da không tì vết trong vài ngày, mà là giúp người bệnh làm hòa với làn da của chính mình", bác sĩ Châu nhấn mạnh.