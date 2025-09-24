Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Điều trị hiệu quả gan nhiễm mỡ và các bệnh lý gan mạn tính

Huỳnh Na
Huỳnh Na
24/09/2025 08:00 GMT+7

Gan nhiễm mỡ ngày càng phổ biến, không chỉ ở người lớn tuổi, thừa cân, uống nhiều rượu bia, mà còn gặp cả ở người trẻ, người gầy.

Bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng, song nếu không được phát hiện sớm có thể dẫn tới viêm gan, xơ gan và K gan.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hiện đại và đội ngũ bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm, việc tầm soát và điều trị bệnh gan mang lại hiệu quả cao, mở ra cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh.

20 giờ thứ tư ngày 24.9.2025, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Gan nhiễm mỡ và các bệnh gan mạn tính. Phát hiện sớm, điều trị hiệu quả":

  • TTTƯT.TS.BS Vũ Trường Khanh - Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy
  • ThS.BSNT Phạm Khắc Khiêm - Bác sĩ khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024 3872 3872 (HN) hoặc 093 180 6858 (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Gan nhiễm mỡ các bệnh lý gan mạn tính Tư vấn sức khỏe Điều trị hiệu quả gan nhiễm mỡ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận