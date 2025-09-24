Bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng, song nếu không được phát hiện sớm có thể dẫn tới viêm gan, xơ gan và K gan.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hiện đại và đội ngũ bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm, việc tầm soát và điều trị bệnh gan mang lại hiệu quả cao, mở ra cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh.

20 giờ thứ tư ngày 24.9.2025, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Gan nhiễm mỡ và các bệnh gan mạn tính. Phát hiện sớm, điều trị hiệu quả":

TTTƯT.TS.BS Vũ Trường Khanh - Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

ThS.BSNT Phạm Khắc Khiêm - Bác sĩ khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024 3872 3872 (HN) hoặc 093 180 6858 (TP.HCM).