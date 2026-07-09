Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ thứ năm ngày 9.7.2026, BVĐK Tâm Anh TP.HCM tổ chức chương trình tư vấn "Điều trị rụng tóc, hói đầu công nghệ đỉnh cao: Laser 6D, RF vi điểm, PRP" với sự tham gia của bác sĩ đến từ Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, BVĐK Tâm Anh TP.HCM: BS.CKI Võ Thị Tường Duy, ThS-BS Ngô Chí Thiện, ThS-BSNT.CKI Trần Thị Minh Tâm.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc Xin Trẻ em & Người lớn - VNVC; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872 để được tư vấn.