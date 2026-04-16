Điều trị thành công bé gái 9 tuổi bệnh tim bẩm sinh, hỗ trợ 100% chi phí

Duy Tân
16/04/2026 09:34 GMT+7

Ngày 16.4, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, bé gái 9 tuổi bệnh tim bẩm sinh dạng thông liên nhĩ vừa được các bác sĩ của bệnh viện điều trị thành công.

Trước đó, bé N.T.H.T (9 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng thường xuyên mệt, hồi hộp, tức ngực khi vận động. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, bác sĩ xác định bé mắc bệnh tim bẩm sinh, thông liên nhĩ.

Gia đình bệnh nhi khó khăn, mẹ làm lao công thu nhập bấp bênh. Trước chi phí điều trị lớn, gia đình từng nghĩ đến việc trì hoãn điều trị.

Sau hội chẩn chuyên môn, ê kíp tim mạch quyết định thực hiện kỹ thuật đóng lỗ thông liên nhĩ qua đường ống thông. Đây là phương pháp can thiệp hiện đại, ít xâm lấn, hạn chế sẹo và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 24 giờ, bé T. đã đủ điều kiện xuất viện và được theo dõi ngoại trú theo hướng dẫn của bác sĩ.

Sau điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt, các chỉ số ổn định

Tổng chi phí điều trị sau khi áp dụng BHYT khoảng 30 triệu đồng, đã được Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cùng các nguồn hỗ trợ chi trả, giúp gia đình yên tâm điều trị cho con.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long hiện duy trì chương trình tầm soát tim bẩm sinh cho trẻ em (tổ chức miễn phí vào thứ bảy cuối cùng mỗi tháng); đồng thời kết nối nguồn lực điều trị cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh Tim Bẩm Sinh Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thông liên nhĩ tầm soát tim bẩm sinh cho trẻ em
