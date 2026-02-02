Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Điều trị tủy giá rẻ bằng thạch tín: Khi lợi nhuận bị đánh đổi bằng sức khỏe

Nguồn: Nha Khoa Kim
02/02/2026 14:00 GMT+7

Cuộc cạnh tranh về giá trong lĩnh vực nha khoa đặt ra không ít thách thức về chất lượng và an toàn điều trị. Các chuyên gia cho rằng, nếu không kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc vật tư và quy trình điều trị, người bệnh có thể đối mặt với những rủi ro không mong muốn. Trong bối cảnh đó, 15 tiêu chí chất lượng do Sở Y tế ban hành được xem là "hàng rào" giúp bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.

Những năm gần đây, nha khoa trở thành lĩnh vực phát triển nhanh với sự tham gia của hàng loạt phòng khám lớn nhỏ. Song song đó là cuộc cạnh tranh gay gắt về giá, đặc biệt ở các dịch vụ phổ biến như điều trị tủy răng.

Theo ý kiến từ giới chuyên môn, chi phí điều trị có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tay nghề bác sĩ, quy trình kiểm soát vô khuẩn, nguồn gốc vật tư – thuốc sử dụng và trang thiết bị hỗ trợ. Việc lựa chọn cơ sở điều trị vì vậy không chỉ dựa trên giá thành, mà cần cân nhắc đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn và an toàn y khoa.

Khi đạo đức nghề nghiệp đứng trước bài toán lợi nhuận

Điều trị tủy là một kỹ thuật khó, đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, nhân sự và vật liệu. Tuy nhiên, để tối ưu lợi nhuận trong các gói điều trị giá rẻ, một số nơi đã cắt giảm chính những yếu tố cốt lõi này. Nguy hại nhất là việc sử dụng các loại thuốc diệt tủy không rõ nguồn gốc, thậm chí chứa thạch tín – chất độc đã bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại.

Đứng ở góc độ quản lý hệ thống, ThS-BS Nguyễn Hữu Nam, Sáng lập hệ thống Nha Khoa Kim, Phó trưởng Bộ môn y học miệng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thẳng thắn nhìn nhận: "Trong kinh doanh nha khoa, cắt giảm vật liệu và bỏ qua các bước kiểm soát vô trùng là cách nhanh nhất để hạ giá thành. Nhưng với y tế, ranh giới giữa 'tiết kiệm' và 'tàn phá sức khỏe' rất mong manh. Dùng một lọ thuốc không nhãn mác giá chỉ vài chục nghìn đồng thay vì vật liệu chuẩn quốc tế có thể giúp phòng khám tăng lợi nhuận, nhưng rủi ro hoại tử xương hay nhiễm trùng huyết thì người bệnh phải gánh chịu hậu quả".

Điều trị tủy giá rẻ bằng thạch tín: Khi lợi nhuận bị đánh đổi bằng sức khỏe - Ảnh 1.

Phòng tiệt khuẩn đúng quy trình 8 bước - 1 chiều; khách hàng tận mắt nhìn thấy tại Nha Khoa Kim

Thạch tín: Sự dễ dãi chết người

Theo phân tích của giới chuyên môn, lý do thạch tín (Asen) vẫn lén lút tồn tại là vì tính "tiện lợi": chỉ cần đặt thuốc vào răng, tủy sẽ chết nhanh chóng mà bác sĩ không cần tốn nhiều công sức làm sạch ống tủy phức tạp.

Tuy nhiên, BS Nam khẳng định đây là một "bước lùi nghiêm trọng" về y đức: "Nha khoa thế giới đã mất nhiều thập kỷ để loại bỏ hoàn toàn thạch tín vì độc tính không thể kiểm soát của nó. Việc quay lại sử dụng chất này chỉ vì mục đích kinh tế là hành động đi ngược lại tôn chỉ bảo vệ con người của ngành y".

Thay vì "diệt tủy" bằng hóa chất độc hại, chuẩn mực hiện nay buộc bác sĩ phải kiên trì làm sạch tủy bằng cơ học và sinh học, một quy trình tốn kém hơn nhiều nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đầu tư cho an toàn: Chiến lược của tầm nhìn dài hạn

Để loại bỏ hoàn toàn việc phụ thuộc vào hóa chất diệt tủy, các hệ thống chuẩn quốc tế như Nha Khoa Kim hiện áp dụng quy trình lấy tủy sống một lần hẹn. Dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật gây tê kiểm soát đau, máy định vị chóp và phim X-quang kỹ thuật số, bác sĩ có thể xác định chính xác chiều dài ống tủy để làm sạch triệt để ngay trong một lần điều trị. Đây là giải pháp khoa học giúp bảo tồn răng thật an toàn và tiết kiệm thời gian tối đa cho người bệnh.

Bên cạnh đó, để giải quyết rủi ro sót tủy gây đau tái phát, kính hiển vi nha khoa đang trở thành tiêu chuẩn vàng tại các nền y tế tiên tiến. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số lượng đơn vị sở hữu thiết bị này còn khá khiêm tốn do rào cản lớn về chi phí đầu tư và vận hành.

Chọn lối đi chuyên sâu để nâng tầm trải nghiệm điều trị, Nha Khoa Kim ứng dụng kính hiển vi CJ-Optik Flexion Exepto (Đức) không chỉ trong điều trị tủy mà còn ở nhiều quy trình lâm sàng khác, giúp bác sĩ quan sát rõ những chi tiết nhỏ mà mắt thường khó thấy. Theo định hướng phát triển, trong ba năm tới, hệ thống sẽ đưa kính hiển vi trở thành quy trình thường quy, phủ sóng đồng bộ trên toàn bộ 31 cơ sở.

Điều trị tủy giá rẻ bằng thạch tín: Khi lợi nhuận bị đánh đổi bằng sức khỏe - Ảnh 2.

Kính hiển vi CJ-Optik tại Nha Khoa Kim giúp phóng đại hệ thống ống tủy, hỗ trợ bác sĩ quan sát chính xác những chi tiết mà mắt thường không thể thấy

15 tiêu chí Sở Y tế: Hàng rào kỹ thuật cần thiết

Theo các chuyên gia, để hạn chế những thực hành y khoa rủi ro, vai trò của cơ quan quản lý là đặc biệt quan trọng. Bộ 15 tiêu chí đánh giá chất lượng phòng khám do Sở Y tế TP.HCM ban hành được xem là "hàng rào kỹ thuật".

Minh chứng cho tính hiệu quả của bộ tiêu chuẩn này là trong đợt công bố gần đây, hệ thống Nha Khoa Kim đã ghi nhận sự đồng bộ hiếm thấy khi có 14 phòng khám ở vị trí top đầu Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm 2025. Kết quả thực tế này phản ánh mức độ tuân thủ nghiêm ngặt và chuẩn hóa đồng nhất về quy trình y khoa trên toàn hệ thống, giúp người bệnh có cơ sở vững chắc để lựa chọn nơi điều trị an toàn.

Điều trị tủy giá rẻ bằng thạch tín: Khi lợi nhuận bị đánh đổi bằng sức khỏe - Ảnh 3.

Bộ 15 tiêu chí chất lượng cho phòng khám răng hàm mặt, trong đó tiêu chí 7 nhấn mạnh việc tuân thủ sử dụng thuốc và vật liệu nha khoa đúng chuẩn

Chọn đúng chuẩn để giữ trọn răng thật

Bằng chiến lược đầu tư công nghệ bài bản và thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng, Nha Khoa Kim đang góp phần thiết lập lại chuẩn mực mới cho ngành nha khoa: Làm thật, đầu tư thật và an toàn tuyệt đối. Đây chính là cơ sở để người bệnh đặt niềm tin, thay vì đánh cược sức khỏe vào những dịch vụ giá rẻ tiềm ẩn rủi ro.

