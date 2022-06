Điều trị và ngăn ngừa sẹo sau sinh

Rạn da và sẹo thâm

Rạn da là một vấn đề thường gặp ở phụ nữ trong quá trình mang thai do sự tăng cân đột ngột. Rạn da cũng được xem là một loại sẹo, chính là sẹo giãn. Các vết rạn này khi không được chăm sóc và điều trị sẽ chuyển thành sẹo thâm, mặc dù không đau nhưng nó lại khiến phụ nữ cảm thấy tự ti khi phải “chung sống” với nó suốt đời vì gây ra sự mất thẩm mỹ. Tuy nhiên cả rạn da và sẹo thâm do rạn da gây ra vẫn có thể điều trị triệt để. Rạn da xuất hiện do nhiều nguyên nhân và bất kỳ ai cũng có thể gặp phải:

➢ Tăng cân quá nhanh, các sợi collagen và elastin bị đứt gãy dẫn đến xuất hiện các vết rạn da.

➢ Do di truyền từ các thành viên trong gia đình có tiền sử bị rạn da.

➢ Phụ nữ mang thai ở độ tuổi quá trẻ cũng có thể xuất hiện vết rạn da do cấu trúc da chưa ổn định.

➢ Người có làn da dầu khô thường hay bị rạn do các sợi collagen và elastin rất yếu.

➢ Các mẹ bầu không hay vận động, luyện tập thường xuyên thì khi cân nặng thay đổi thì da không kịp thích ứng gây nên rạn da.

Giải pháp ngăn ngừa và điều trị sẹo thâm do rạn da sau sinh

• Thực hiện chế độ ăn uống đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và vitamin

➢ Thực phẩm giàu vitamin E giúp bảo vệ các màng tế bào da: Rau cải xanh, quả bơ và các loại hạt chứa loại vitamin này.

➢ Thực phẩm giàu vitamin A giúp chữa lành những tổn thương ở mô liên kết của da: Ớt chuông đỏ, khoai lang, cà rốt, bí đỏ và xoài.

➢ Thực phẩm giàu Omega - 3 và Omega - 6 giúp làm sáng da và giữ cho màng tế bào khỏe mạnh: Hàu, trứng, quả óc chó, dầu cá, các loại cá,...

• Uống nhiều nước

➢ Uống 8 ly nước mỗi ngày, chia thành các thời điểm trong ngày để uống.

➢ Uống trà thảo dược không chứa caffeine, giúp cơ thể giữ nước tốt.

➢ Ăn nhiều rau và trái cây tươi mọng nước giúp cơ thể đủ nước.

• Vận động cơ thể nhẹ

Tập thể dục giúp giữ lại độ đàn hồi của làn da bằng cách cải thiện lưu thông máu, các bài tập đơn giản như đi bộ, các động tác yoga đơn giản sẽ giúp cho các mẹ cảm thấy thoải mái hơn. Các bài tập vận động nhẹ giúp các mẹ không tăng cân quá nhanh, khiến gia tăng áp lực ở bụng và làm căng da bụng dẫn đến hình thành các vết rạn ngày càng nhiều.

• Sử dụng dầu dừa

Dầu dừa là nguyên liệu hàng đầu trong điều trị và ngăn ngừa rạn da bởi trong thành phần của nó chứa hàm lượng lớn Vitamin E và các axit béo. Chúng có tác dụng làm tăng độ săn chắc của da, phòng ngừa hiện tượng đứt gãy ở các sợi collagen và elastin khi bụng bầu tăng kích thước quá lớn. Ngoài ra, dầu dừa còn giúp phục hồi các tế bào hư tổn, làm tăng sự gắn kết giữa các tế bào và tái tạo da. Bên cạnh đó, dầu dừa là nguyên liệu tự nhiên nên rất an toàn, không gây kích ứng da, không ảnh hưởng đến thai nhi hoặc trẻ sơ sinh.

• Sử dụng kem đặc trị sẹo thâm Scar Esthetique

Kem trị sẹo Scar Esthetique giúp hạn chế quá trình oxy hoá, kích thích tái tạo da hiệu quả, thúc đẩy quá trình phục hồi, đặc trị các vết sẹo thâm do rạn da để lại bằng cách tác động đến hắc tế bào, làm sáng và đều màu da. Scar Esthetique sử dụng các thành phần tự nhiên và đã được chứng nhận, phù hợp cho cả da nhạy cảm. Các mẹ sau sinh hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này.

Chiết xuất hoa cúc Arnica trong Scar Esthetique giúp ức chế hoạt động của Melanin, làm sáng và đều màu da, cải thiện màu sắc sẹo. Trong sản phẩm còn chứa 2 loại Polypeptide cao cấp để phục hồi các tế bào tổn thương, kích thích tăng sinh tế bào mới và thúc đẩy quá trình phục hồi, từ đó có thêm công dụng làm đầy thành sẹo rỗ, lõm. Ngoài ra các, thành phần tự nhiên khác cũng góp phần nuôi dưỡng da mềm mịn và sáng khỏe.

Scar Esthetique sở hữu chất kem ngả vàng nhẹ, mùi dược liệu nhẹ nhàng gần như không và thấm nhanh, khô ráo nên hoàn toàn không gây khó chịu. Với những ai không thích sản phẩm có mùi thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời.

Sẹo lồi, sẹo phì đại do sinh mổ

Khi chọn phương pháp sinh mổ, mẹ phải chuẩn bị trước tâm lý vì rất có thể vết mổ sẽ phát triển thành sẹo xấu, nhất là sẹo lồi, sẹo phì đại. Dĩ nhiên, tất cả chị em đều mong muốn vết thương nhanh chóng lành và không hình thành sẹo. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến các phương pháp trị sẹo, việc đầu tiên và quan trọng nhất cần phải làm là chăm sóc vết mổ kỹ càng để hạn chế hình thành sẹo. Một số nguyên nhân dẫn đến sẹo lồi, sẹo phì đại sau sinh mổ:

➢ Do cơ thể mất kiểm soát trong việc sản sinh collagen khiến chúng tăng sinh thái quá và tích tụ, tập trung tại vết sinh mổ gây ra sẹo phì đại

➢ Do vết sẹo mổ không được chăm sóc kỹ, vi khuẩn xâm nhập phá hủy các biểu mô gây ra sẹo lồi.





➢ Do cơ địa khác nhau của mỗi người, các mẹ có cơ địa sẹo lồi sẽ có nguy cơ để lại sẹo xấu nhiều hơn.

Giải pháp ngăn ngừa và điều trị sẹo lồi sau sinh mổ

• Sử dụng nguyên liệu tự nhiên

Các mẹ bỉm có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để trị sẹo lồi sau sinh mổ rất đơn giản và dễ dàng thực hiện tại nhà như: Lô hội, chanh, túi trà, cà chua hay mật ong,... Hầu hết các tinh chất này đến từ thiên nhiên nên khá lành tính và không gây dị ứng kể cả đối với da mẫn cảm, góp phần tái tạo vùng sẹo lồi.

• Sử dụng Vitamin E

Vitamin E có chứa các thành phần chống oxy hóa cao, có khả năng chữa lành, làm mờ mô sẹo cũng như giảm kích thước vùng sẹo mổ. Các mẹ có thể dễ dàng tìm mua Vitamin E tại các quầy thuốc dưới dạng viên uống hoặc bôi trực tiếp lên da.

• Bộ sản phẩm ngăn ngừa và điều trị sẹo sinh mổ Scar Heal Kit

Được xem là giải pháp hoàn hảo để ngăn ngừa và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại hoàn hảo, bộ Scar Heal Kit bao gồm 3 sản phẩm: miếng dán Scar FX, gel silicone RejuvaSil và một cuộn băng keo y tế.

Miếng dán trị sẹo Scar Fx là giải pháp giúp ngăn ngừa và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại, đặc biệt dành cho vết sẹo sinh mổ. Scar Fx được làm từ 100% silicone y tế cao cấp, có độ dẻo dai cao, trong suốt, dễ dàng bám dính trên da mà không gây cảm giác khó chịu hay kích ứng, giúp ngăn ngừa mất nước, hạn chế collagen dư thừa tăng sinh, kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn chặn sự xuất hiện của vết sẹo lồi, sẹo phì đại.

Gel silicone RejuvaSil chứa 97% silicone y tế cao cấp chuyên dụng để điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại. Kết hợp với Vitamin C, tinh dầu Emu và Squalane trong sản phẩm, Rejuvasil không chỉ ngăn ngừa và làm mềm sẹo mà còn có khả năng nuôi dưỡng da, thúc đẩy quá trình phục hồi.

Nên sử dụng RejuvaSil vào ban ngày, mỗi ngày 3 - 4 lần và Scar FX vào buổi tối trước khi đi ngủ để đảm bảo liệu trình điều trị 24/24. Miếng dán Scar Fx có thể tái sử dụng nhiều lần trong suốt thời gian điều trị sẹo cho đến khi sẹo mờ, mềm hơn hoặc thấp hơn. Trong trường hợp miếng dán hết dính, hãy cố định miếng dán trên vết sẹo bằng băng dán cá nhân hoặc băng y tế.

• Thiết lập chế độ ăn uống hằng ngày đầy đủ chất dinh dưỡng

Thực đơn cho mẹ sau sinh mổ là vấn đề quan trọng để cơ thể có thể phục hồi nhanh chóng, lại không để lại sẹo lồi sau sinh. Để vết mổ mau lành và không để lại sẹo, các mẹ nên bổ sung các nhóm thực phẩm giàu đạm, sắt, vitamin B, vitamin C. Các dưỡng chất này rất có lợi cho sức khoẻ và giúp cho việc tái tạo tế bào mới. Nên đa dạng bữa ăn hằng ngày bằng nhiều loại trái cây và rau củ giàu vitamin:

➢ Vitamin C: Cam, cà chua, ớt chuông, bắp cải,... có công dụng làm lành vết thương

➢ Vitamin A: Khoai lang, cà rốt, xoài, các loại rau lá xanh đậm,.. có khả năng ngăn ngừa vết thương bị viêm nhiễm

➢ Vitamin E: Hạnh nhân, mầm lúa mì,.. sẽ giúp ngăn chặn quá trình hình thành sẹo.Các dưỡng chất trên được tìm thấy trong các thực phẩm như: thịt lợn, cá chép, rau xanh, hoa quả tươi,...

Các thực phẩm sẽ giúp các mẹ có được nguồn sữa dồi dào cho con, vừa giúp cho vết mổ mau lành, nhanh chóng hồi phục thể chất. Mặt khác, các mẹ phải bổ sung đầy đủ lượng nước hàng ngày cho cơ thể.

• Kiêng các thực phẩm độc hại gây sẹo lồi

Sau sinh mổ, các mẹ hạn chế ăn đồ cay, nóng, các món ăn không nên nêm nếm gia vị quá đậm mùi như tiêu, tỏi, hành,... Ngoài ra, các mẹ cũng cần kiêng nhiều loại thực phẩm làm ảnh hưởng đến quá trình liền sẹo và tuyệt đối kiêng những nhóm thực phẩm như sau:

➢ Đồ ăn có tính hàn: hải sản, cua, ốc, rau đay,...

➢ Đồ ăn có thể gây viêm và tạo mủ cho vết mổ: gạo nếp, rau muống, lòng trắng trứng,...

➢ Đồ ăn khiến cho vết sẹo bị thâm: thịt bò, rau muống,...

➢ Thức ăn nhiều dầu mỡ

Bên cạnh đó, các mẹ sinh mổ cũng không nên ăn quá no có thể sinh ra chứng đầy bụng, khó tiêu, kéo theo lưu lượng máu tăng, khiến cho vết mổ sẹo lồi lên nhanh hơn. Các mẹ nên chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa nhỏ, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng, vừa không gây ảnh hưởng đến vết sẹo.

Nếu không phải vì lý do sức khỏe, hãy chọn sinh thường qua ngã âm đạo thay cho sinh mổ để hạn chế tối đa những nguy cơ và tổn hại đến sức khỏe và cơ thể. Điều cuối cùng, các mẹ bỉm cần nên nhớ, mọi phương pháp ngăn ngừa và điều trị sẹo ở trên đều không có hiệu quả tuyệt đối hay tức thời. Các mẹ cần phải kiên trì sử dụng để cảm nhận được hiệu quả dần dần.

Rejuvaskin là thương hiệu nổi tiếng chuyên đặc trị sẹo từ Mỹ, các sản phẩm của thương hiệu hoàn toàn an toàn và lành tính, nên các mẹ có thể yên tâm sử dụng. Chúc các mẹ sớm lấy lại làn da đẹp và tự tin khoe dáng!