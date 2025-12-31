Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Điều trị và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm bùng phát mùa lạnh

Huỳnh Na
Huỳnh Na
31/12/2025 08:00 GMT+7

Mùa lạnh khiến nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng. Không ít người chủ quan, nhầm lẫn triệu chứng, tự dùng thuốc nên phát hiện muộn, dễ biến chứng. Nhận biết sớm và điều trị đúng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế lây nhiễm cộng đồng.

Vào lúc 20 giờ, thứ tư ngày 31.12.2025, các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ trực tiếp giải đáp những thắc mắc thường gặp về các bệnh truyền nhiễm hay bùng phát trong mùa lạnh. Chương trình tập trung làm rõ nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết sớm đồng thời hướng dẫn phòng ngừa, điều trị và chăm sóc đúng cách:

Vào lúc 20 giờ, thứ tư ngày 31.12.2025, các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ trực tiếp giải đáp những thắc mắc thường gặp về các bệnh truyền nhiễm hay bùng phát trong mùa lạnh. Chương trình tập trung làm rõ nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết sớm đồng thời hướng dẫn phòng ngừa, điều trị và chăm sóc đúng cách:

  • TS-BS Ngô Chí Cương, Khoa Nội tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy
  • Ths-BSNT Nguyễn Thị Thúy Hậu, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.


