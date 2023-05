Điều tuyệt vời gì sẽ xảy ra khi bạn ăn chậm hơn?

Cuộc sống bận rộn và tất bật, hầu như mọi người chỉ ăn vội vàng, ăn trong khi đi, nếu không thì vừa ăn vừa mở màn hình điện thoại, máy tính hoặc xem TV. Nhưng ăn theo cách này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.



Ăn chậm và chăm chú giúp quá trình tiêu hóa tốt hơn, cho phép cơ thể và não nắm bắt kịp lượng thức ăn tiêu thụ và có thể giúp cảm thấy no lâu hơn. Đó là cách đơn giản để hỗ trợ cân nặng và sức khỏe trao đổi chất.

Cô Caitlin Beale, chuyên gia dinh dưỡng tại công ty chăm sóc sức khỏe Signos (Mỹ), đã chỉ ra những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của việc ăn chậm.

Giúp giảm cân

Ăn chậm có thể giúp cảm thấy no sớm hơn, từ đó hấp thụ ít calo hơn. Các tín hiệu thèm ăn và no được gửi đến não để ăn hoặc ngừng ăn, ví dụ các loại hoóc môn cho não biết đã no đến mức nào.

Ăn quá nhanh có thể cản trở cách não nhận được những tín hiệu này. Ăn chậm rất quan trọng vì nó giúp các hoóc môn này có thời gian hoạt động, giảm cảm giác đói và thèm ăn, vì vậy sẽ ăn ít hơn.

Một nghiên cứu năm 2017 của Đại học Kyushu (Nhật Bản) cho thấy những người ăn chậm sẽ tiêu hóa tốt hơn và cảm thấy no nhanh hơn. Trung bình, những người ăn chậm hơn có vòng eo nhỏ hơn và chỉ số khối cơ thể thấp hơn, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Một nghiên cứu khác từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cho thấy những người ăn nhanh có khả năng mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn 11%, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Cải thiện tiêu hóa

Ăn chậm giúp hệ thống tiêu hóa có đủ thời gian để hoạt động tốt và phân hủy thức ăn thành năng lượng và chất dinh dưỡng. Nhai kỹ hơn cũng hỗ trợ tiêu hóa. Thức ăn được nhai nhỏ hơn sẽ dễ được tiêu hóa hơn.

Và nghiên cứu chỉ ra rằng nhai nhiều cũng làm tăng lưu lượng máu đến dạ dày và ruột, vì vậy mọi thứ đều hoạt động tốt hơn.

Giúp thưởng thức bữa ăn

Ăn chậm giúp bạn có thời gian thưởng thức thức ăn và đánh giá hương vị cũng như cảm giác của nó. Ăn chậm giúp nhận biết rõ hơn về lượng thức ăn đang ăn, biết sớm khi nào no và cảm nhận độ ngon của thức ăn.

Ăn chậm hơn giúp bạn có thời gian tạm dừng và kiểm tra cảm giác của mình, nên ít có khả năng ăn quá nhiều.

Lời khuyên thiết thực để ăn chậm

Theo chuyên gia Beale, có một số cách hữu hiệu giúp ăn chậm hơn, bao gồm:

‍Nhai ít nhất 20 lần trước khi nuốt. Điều này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng nghiên cứu cho thấy nhai thức ăn nhiều giúp giảm được 15% lượng thức ăn tiêu thụ. Nhai nhiều cũng có thể giúp tránh đầy hơi hoặc các vấn đề tiêu hóa khác. Nhai nhiều là cách phổ biến để ăn chậm hơn và giúp giảm cân, theo chuyên trang sức khỏe Signos.

Tắt màn hình. Điều này giúp bạn có thể chú ý hơn đến bữa ăn trước mặt.

‍Bao gồm các loại thực phẩm khó ăn hơn. Thực phẩm nhiều chất xơ hoặc đồ ăn nhẹ giòn có thể khiến bạn khó ăn hơn một chút, vì vậy chúng có thể giúp bạn học cách ăn chậm lại. Một nghiên cứu cho thấy kết cấu thức ăn cứng hơn làm giảm tổng năng lượng nạp vào 16% và giảm 32% tốc độ ăn so với thức ăn mềm hơn.

‍Thử nghiệm ăn uống chánh niệm. Nghĩa là nhận biết vẻ ngoài, mùi vị và cảm giác khi nhai.