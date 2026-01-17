Sau chiến thắng 3-2 trước U.23 UAE ở trận tứ kết, U.23 Việt Nam chính thức ghi tên mình vào bán kết VCK U.23 châu Á 2026. Một lần nữa, Đình Bắc trở thành điểm nhấn lớn nhất khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, qua đó tiếp tục được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đình Bắc lần thứ hai là ‘cầu thủ xuất sắc nhất trận’, cảm ơn khán giả bằng tiếng Nghệ

Tối 16, rạng sáng 17.1 (giờ Việt Nam), Đình Bắc cùng HLV Kim Sang-sik tham dự cuộc họp báo sau trận đấu. Chia sẻ trên kênh truyền thông của AFC, cầu thủ mang áo số 7 bày tỏ sự tri ân tới ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần và toàn thể đồng đội, đồng thời cho biết chiến thắng trước U.23 UAE là thành quả chung của cả tập thể và là món quà mà U.23 Việt Nam muốn dành tặng cho người hâm mộ.

Ở trận đấu này, Đình Bắc được tung vào sân ở gần cuối hiệp 1, thay cho Lê Viktor phải rời sân sớm vì chấn thương. Theo chia sẻ của cầu thủ sinh năm 2004, trước thời điểm vào sân, HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu các cầu thủ gia tăng khả năng kiểm soát bóng trên phần sân đối phương nhằm tạo sức ép, trong bối cảnh U.23 UAE chủ động lùi sâu phòng ngự. Đình Bắc cho biết anh đã cố gắng thực hiện đúng ý đồ chiến thuật đó và tình huống căng ngang từ cánh đã giúp Lê Phát ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Việt Nam.

Bên cạnh việc nói về dấu ấn cá nhân, Đình Bắc cũng dành lời chúc mừng cho Lê Phát, đồng thời đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của đồng đội này. Cầu thủ quê Nghệ An tin rằng Lê Phát xứng đáng với bàn thắng đã ghi và hy vọng đồng đội sẽ tiếp tục duy trì phong độ ở trận đấu kế tiếp.

Đình Bắc được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau chiến thắng 3-2 trước U.23 UAE ở trận tứ kết

ảnh: VFF

Đình Bắc cho biết khi U.23 Việt Nam 2 lần bị đối thủ gỡ hòa, anh đã chủ động nhắc nhở các đồng đội giữ sự bình tĩnh, kiểm soát tốt tâm lý và tiếp tục duy trì thế trận cũng như sức ép lên phần sân đối phương. Theo cầu thủ này, bàn thắng quyết định mang lại cảm xúc rất lớn cho toàn đội, song các cầu thủ vẫn nhanh chóng tập trung trở lại để bảo toàn lợi thế cho đến khi trận đấu khép lại.

Dù giành chiến thắng sau 120 phút căng thẳng, Đình Bắc khẳng định U.23 Việt Nam không cho phép mình dừng lại ở niềm vui hiện tại. Anh cho biết toàn đội sẽ nhanh chóng trở về khách sạn để nghỉ ngơi, sau đó tổ chức họp nhằm phân tích những điểm làm được và chưa làm tốt trong trận tứ kết, trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho trận bán kết.

Trong đoạn video được AFC đăng tải, Đình Bắc gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên Việt Nam bằng chất giọng Nghệ An đặc trưng. Cầu thủ này cho biết U.23 Việt Nam vừa giành thêm một chiến thắng quan trọng tại vòng chung kết U.23 châu Á và toàn đội muốn dành kết quả đó cho tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đình Bắc bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ khán giả, đồng thời khẳng định các cầu thủ sẽ thi đấu với tinh thần và dòng máu Việt Nam, nỗ lực hết mình để hướng tới mục tiêu mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Với phong độ ổn định, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu nổi bật, Đình Bắc đang trở thành một trong những gương mặt được AFC đặc biệt chú ý tại VCK U.23 châu Á 2026, đồng thời là niềm kỳ vọng lớn của U.23 Việt Nam trên hành trình chinh phục những cột mốc tiếp theo.