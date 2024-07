Đình Bắc tái xuất giải U.21, đương kim vô địch PVF 'đè bẹp' á quân SLNA

Mang băng đội trưởng đá đủ 90 phút



Cái tên Nguyễn Đình Bắc nổi đình đám sau khi anh ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại vòng chung kết Asian Cup 2023 và suýt nữa về đầu quân cho Hà Nội FC ở lượt về V-League. Nhưng chính vì quá hăng trong thi đấu, Đình Bắc đã dính chấn thương và sau khi trở lại anh lại chưa duy trì được phong độ nên không được sắp đá chính trong màu áo Quảng Nam. Anh chỉ được vào thay người ở đầu hiệp 2 của 2 trận vòng đấu 25 và 26 của V-League.

Đình Bắc (15) chơi rất hăng hái trong màu áo U.21 Quảng Nam Minh Trần

Cơ hội tìm lại chỗ đứng cho Đình Bắc đã đến ở vòng loại U.21 khi anh được HLV Đặng Đức Nhật triệu tập vào danh sách và được tín nhiệm trao băng đội trưởng U.21 Quảng Nam.

Ngay ở trận ra quân tại Hàm Rồng (Pleiku) trong khuôn khổ vòng loại bảng C, Đình Bắc đã dẫn dắt các trụ cột còn lại của Quảng Nam như Lê Văn Quang Duyệt, Nguyễn Hữu Hưng, Huỳnh Lê Lộc và tất cả đã nhập cuộc tưng bừng trước đối thủ tranh chấp Đắk Lắk nên đã sớm có bàn thắng từ phút thứ 10 do công của Nguyễn Đức Trường.

Trong vai trò nhạc trưởng của lối chơi và rất chịu khó đột phá, xung kích ở tuyến đầu, Đình Bắc chơi rất hăng hái, đầy nhiệt huyết và có lúc quyết liệt đến mức bị trọng tài Dương Hữu Phúc nhắc nhở. Anh đã phần nào tìm lại phong độ dù chưa phải là quá tốt, nhưng hy vọng sẽ sớm trở lại là nhân tố chính đầy sức bật của bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc bị trọng tài Dương Hữu Phúc nhắc nhở Minh Trần

Chỉ tiếc cho Đình Bắc và U.21 Quảng Nam khi để đối thủ gỡ hòa 1-1 ở phút 86 do pha phản lưới nhà của chính người lập công trước đó là Đức Trường. Trận ra quân khó khăn này sẽ để lại bài học và động lực giúp Đình Bắc và đồng đội quyết tâm hơn trước 2 đối thủ mạnh trong bảng là LPBank HAGL và Đà Nẵng.

Đội chủ nhà phố núi đã dội cơn mưa gôn 9 bàn không gỡ vào lưới Phú Yên do Môi Sê, Quốc Việt, Hùng Khang, mỗi người 2 bàn. Còn lại các bàn thắng là của Hoàng Minh Tiến, Lê Trung Vinh và pha đá phản của Phú Yên. Còn Đà Nẵng cũng thắng Tây Nguyên Gia Lai đến 5-1 do cú đúp của Trần Nhật Đông, 1 bàn của Nguyễn Thanh Hùng, Phan Thế Hưng và Võ Văn Sơn.

Cầu thủ V-League Đức Việt của LPBank HAGL tranh chấp dũng mãnh ở sân chơi U.21 Minh Trần

PVF quá mạnh quật ngã SLNA

Lò đào tạo PVF từ lâu vẫn rất chất lượng, nhưng lứa trẻ của đoàn quân xứ Nghệ cũng không hề kém khi 2 đội luôn thay nhau cùng với Hà Nội và Thể Công Viettel giành thứ hạng cao ở các giải trẻ quốc gia. Sự chênh lệch giữa các đội này thường không lớn, có khi chỉ 1 hoặc cùng lắm 2 bàn cách biệt, thậm chí rất dễ hòa. Thế mà tỷ số 5-0 nghiêng về đương kim vô địch PVF thực sự là cú sốc gây choáng váng cho những ai theo dõi bóng đá trẻ. Nhất là khi đội hình xuất phát của á quân U.21 SLNA do HLV Nguyễn Văn Vinh dẫn dắt không hề yếu.

Nguyễn Lê Phát xuất sắc lập hat-trick PVF

Chẳng hạn như đội trưởng Đinh Xuân Tiến, tiền vệ Ngô Văn Bắc, Nguyễn Văn Bách, trung vệ Trịnh Hoàng Cảnh, tiền đạo Phan Duy Hào, thủ môn Chu Văn Tấn đều là những cái tên từng góp mặt cho ngôi á quân năm 2023 của SLNA. Vậy mà họ đã chịu trận và vỡ trận trước một PVF chơi vô cùng linh hoạt, dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Nguyễn Duy Đông. Đội trưởng Nguyễn Gia Bảo cùng dàn cầu thủ tài năng như Nguyễn Phương Nam, Trần Vũ Nhật Tài, Nguyễn Hải Nam, Võ Anh Quân và nhất là mũi nhọn Nguyễn Lê Phát, đã chơi quá tưng bừng, đánh sập mọi ý đồ chiến thuật của SLNA. Lê Phát đã lập hat-trick và 2 bàn còn lại do Ngọc Tài và Ngọc Hưng ghi, đã nhấn chìm U.21 SLNA.

Trần Vũ Ngọc Tài ghi 1 bàn cho chủ nhà PVF

Chiến thắng quá hoành tráng của PVF cho thấy các nhà vô địch đã sớm thị uy. Ở bảng B này, Đông Á Thanh Hóa cũng thắng dễ Sông Trà Quảng Ngãi 5-0 do 5 cầu thủ khác nhau ghi là Văn Hoàn, Ngọc Đông, Văn Thuần, Văn Tiếp và Văn Cường. Không kém cạnh PVF, 2 ứng viên mạnh khác ở bảng A là Hà Nội và Thể Công Viettel cũng khởi đầu đầy thuận lợi. Hà Nội thắng U.21 Công an Hà Nội 3-0 do Trung Thành, Văn Trường và Trí Phong ghi. Còn đội chủ nhà Thể Công Viettel thắng Trung tâm Đào Hà 5-1 do Tiêu Trung Hiếu, Hoàng Khanh, Hữu Luân và cú đúp của siêu dự bị Đăng Dương ghi.

Thể Công Viettel thắng dễ đối thủ yếu Thu Hà

Niềm vui của Lê Cảnh Gia Huy sau khi ghi bàn cho TP.HCM Khả Hòa

Các trận còn lại: Bảng D, Tiền Giang dưới sự dẫn dắt của HLV Hà Vương Ngầu Nại thắng Cần Thơ 1-0 do Trần Duy Quan ghi. Chủ nhà TP.HCM với HLV Lư Đình Tuấn chỉ đạo gồm nhiều cầu thủ vừa giành quyền thăng hạng nhất mùa tới đã vượt qua Đồng Tháp 2-0. 2 bàn thắng do Lê Cảnh Gia Huy và Phan Minh Kỳ ghi. Bảng E, Đồng Nai thắng Tây Ninh 1-0 (thủ môn Tây Ninh bị thẻ đỏ), Lâm Đồng thắng Bình Thuận 7-0 và chủ nhà Bình Phước hòa Khánh Hòa 1-1. Bàn thắng của chủ nhà do Điểu Quy ghi và của Khánh Hòa do Võ Ngọc Hải thực hiện. Cuối trận đã xảy ra xô xát khi Đỗ Thanh Tài của Khánh Hòa và thủ môn Hoàng Đạt của Bình Phước đều bị thẻ đỏ.

Duy Quan (10) ghi bàn duy nhất cho Tiền Giang trước Cần Thơ Khả Hòa

Lượt trận thứ 2 vòng loại giải U.21 sẽ diễn ra vào ngày 14.7 tới. Cần nhắc lại vòng loại U.21 chỉ thi đấu 5 lượt trận ở 5 bảng, chọn 10 đội nhất nhì 5 bảng và đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Nếu đội chủ nhà vòng chung kết nằm trong số 11 đội này sẽ lấy đội thứ ba có thành tích tốt tiếp theo dự vòng chung kết.