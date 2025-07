Đình Bắc về nước với đầy vết xước trên cổ nhưng chỉ nhớ đến... trọng tài thổi chung kết

Chuyến bay chở toàn đội hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), khép lại một chiến dịch đáng nhớ với chức vô địch lần thứ ba liên tiếp – kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá trẻ khu vực.

Dù vừa trải qua hành trình dài và những trận đấu căng thẳng, các tuyển thủ U.23 Việt Nam vẫn giữ được sự tươi tắn, thoải mái khi bước ra khu vực sảnh sân bay. Rất đông người hâm mộ và phóng viên đã có mặt từ sớm để chào đón những người hùng trở về trong niềm tự hào.

Đình Bắc trưởng thành hơn rất nhiều

Trong số các cầu thủ gây ấn tượng mạnh tại giải lần này, không thể không nhắc đến Nguyễn Đình Bắc – thủ lĩnh hàng công của U.23 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2004 đã thi đấu nổi bật suốt cả giải, góp công lớn vào hành trình lên ngôi vô địch của đội bóng. Anh ghi những bàn thắng quan trọng, luôn hiện diện trong các pha bóng quyết định. Không bất ngờ khi Đình Bắc được Ban tổ chức trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”, cầu thủ Việt Nam đầu tiên nhận vinh dự này tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á.

Cầu thủ xuất sắc nhất U.23 Đông Nam Á về nước với những vết xước trên cổ

Có khá nhiều vết xước trên cổ Đình Bắc ẢNH: THẮNG VÕ

Các vết xước là dấu tích trong một tình huống lộn xộn ở hiệp 2 của trận chung kết ẢNH: VÕ HIẾU

Một khoảnh khắc được chụp lại cho thấy Đình Bắc bị cầu thủ đội bạn tác động vào cổ ẢNH: Đồng Nguyên Khang

... nhưng khi trả lời phỏng vấn anh chỉ nhắc đến trọng tài và những khoảnh khắc hạnh phúc ẢNH: VÕ HIẾU

Khi cả đội vừa đặt chân về đến sân bay, có thể dễ dàng nhận thấy những vết xước còn hằn trên cổ của Đình Bắc – dấu tích của những căng thẳng trong trận chung kết nghẹt thở với chủ nhà U.23 Indonesia . Trong một tình huống xô xát trên sân, tiền đạo của U.23 Việt Nam bị cầu thủ đối phương bóp cổ, nhưng anh không hề phản kháng. Đình Bắc giơ hai tay lên, giữ thái độ bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi vòng vây, rất khác so với một Đình Bắc có phần nóng tính và hơi ngông trước đây.

Đình Bắc vui vẻ quay clip TikTok cùng đồng đội ở sân bay

Và dĩ nhiên các phóng viên có chú ý đến vết xước này để đặt câu hỏi cho Đình Bắc nhưng cầu thủ 21 tuổi lờ đi chi tiết đó: "Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã mang cúp về cho Việt Nam. Về cá nhân em thì em nghĩ, em chiến đấu hết mình ở trên sân, làm mọi thứ để mang kết quả tốt nhất về cho Việt Nam. Khoảnh khắc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu là khoảnh khắc em thấy hạnh phúc nhất", Đình Bắc nhớ lại.

Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất giải ẢNH: VÕ HIẾU

Sự trưởng thành của Đình Bắc kh ông chỉ thể hiện ở chuyên môn mà còn rõ nét trong cách anh xử lý tình huống, tiết chế cảm xúc và đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Chính sự thay đổi này khiến anh trở thành nhân tố được HLV Kim Sang-sik đặc biệt tin tưởng.

Ngay sau khi trở về nước, Đình Bắc – giống như nhiều đồng đội khác – sẽ hội quân cùng CLB Công an Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu tại V-League.

Ngày 2.8 tới đây, CLB Công an Hà Nội sẽ tổ chức lễ báo công dâng Bác tại tượng đài Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an Hà Nội (87 Trần Hưng Đạo - Hà Nội). Lễ báo công có 2 cầu thủ U.23 Việt Nam đang khoác áo đội Công an Hà Nội là Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc.