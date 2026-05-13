Đình chỉ công tác 2 cán bộ thú y 'nhờ chủ lò mổ đóng dấu kiểm dịch’

Báo cáo nêu rõ, theo kết quả xác minh của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và thú y Hà Nội, các cá nhân liên quan đến công tác kiểm soát giết động vật tại cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư do Báo Thanh Niên phản ánh là bà Nguyễn Thị Hương và ông Phạm Văn Lâm.

Thương lái tự đóng dấu kiểm dịch vào thân thịt lợn ẢNH: ĐÌNH HUY

2 cá nhân này được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư (P.Chương Mỹ, Hà Nội).

Bà Hương (tại ca trực buổi trưa ngày 20.4) và ông Lâm (tại ca trực buổi trưa ngày 22.4) đã rời chốt sớm, nhờ chủ lò mổ (người không có chức năng, thẩm quyền) đóng dấu hộ và phát biên lai thu phí kiểm soát giết mổ, vi phạm quy định về quy trình kiểm soát giết mổ.

Về phần ông Nguyễn Bá Dư, chủ lò mổ, đã thừa nhận những phản ánh của Báo Thanh Niên là đúng. Ông Dư cho biết việc đóng dấu hộ, hỗ trợ phát biên lai thu phí kiểm soát giết mổ do nể nang khi được nhờ giúp đỡ, mà không phải là hành vi được thực hiện liên tục.

Tuy nhiên, cơ sở đã nhận thức được đây là hành vi vi phạm quy định về quy trình kiểm soát giết mổ, ông Dư cam kết sẽ không tái phạm và thực hiện đúng vai trò, chức năng giám sát của chủ cơ sở giết mổ đối với công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở.

1 tổ trưởng, 2 nhân viên bị đình chỉ công tác 15 ngày

Từ những căn cứ trên, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và thú y Hà Nội khẳng định, thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên liên quan đến sai phạm trong công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư là đúng.

Người nhà chủ lò mổ đóng dấu kiểm dịch cho thương lái ẢNH: ĐÌNH HUY

Chi cục đánh giá, bà Nguyễn Thị Hương và ông Phạm Văn Lâm đã vi phạm quy định trong quy trình kiểm soát giết mổ động vật theo quy định tại điểm 2.1, khoản 2, điều 11, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CNTS&TY ngày 14.5.2025 của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và thú y Hà Nội về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc chi cục; vi phạm điều 65, luật Thú y.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, với vai trò là Tổ trưởng Tổ kiểm soát giết mổ khu vực Chương Mỹ đã chưa làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, để viên chức thuộc thẩm quyền quản lý không tuân thủ đầy đủ về thời gian làm việc, vi phạm quy trình kiểm soát giết mổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và chưa phát hiện kịp thời các sai phạm của viên chức để uốn nắn, chưa báo cáo kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết.

Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật là đơn vị có trách nhiệm quản lý trực tiếp đối với các cá nhân vi phạm còn thiếu sót trong công tác quản lý nhân sự, chưa sâu sát, nghiêm khắc trong công tác kiểm tra, giám sát, dẫn đến nhân sự của đơn vị có hành vi vi phạm quy định, quy chế làm việc.

Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và thú y Hà Nội đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương Giang kiểm điểm, xử lý theo quy định về việc thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm của nhân viên trong bộ phận của mình.

2 viên chức là bà Nguyễn Thị Hương và ông Phạm Văn Lâm cũng được xác định đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định trong thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của đơn vị, gây nguy cơ dẫn đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và thú y Hà Nội cũng chỉ đạo Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật là đơn vị trực tiếp quản lý ngoài việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 13.5.2026 đối với 3 cá nhân nêu trên, cần thực hiện các thủ tục để có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với vi phạm của viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.