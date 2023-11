Đình chỉ hoạt động, tước phù hiệu xe dù 'chặt chém' du khách Thái Lan

Chiều 13.11, ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, đã chỉ đạo khẩn thu hồi phù hiệu xe hợp đồng và tạm đình chỉ hoạt động xe dù để làm rõ hành vi vi phạm "chặt chém" du khách.



Trước đó, Sở GTVT nhận được phản ánh trên mạng xã hội của Hội lái xe Grab Đà Nẵng về nội dung một du khách Thái Lan bị "chặt chém" 3,8 triệu đồng trên chuyến xe đi từ khách sạn ở TP.Đà Nẵng đến Khu du lịch Bà Nà Hills (TP.Đà Nẵng) và TP.Hội An (Quảng Nam), dù đã thỏa thuận giá trọn gói 1,5 triệu đồng.

Theo phản ánh, ô tô mang BKS 43A-309.27. Qua tra cứu cơ sở dữ liệu, chủ phương tiện là ông Trần Anh Tuấn.

Phản ánh của du khách trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ông Trần Anh Tuấn là xã viên thuộc quản lý của Hợp tác xã (HTX) Cùng Kinh Doanh.

Trước dấu hiệu vi phạm kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng yêu cầu trước mắt tạm đình chỉ hoạt động đối với ô tô BKS 43A-309.27 cho đến khi cơ quan chức năng làm rõ các nội dung vi phạm.

HTX Cùng Kinh Doanh làm việc với tài xế ô tô trên và có báo cáo về công tác quản lý liên quan đến các hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường giáo dục đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

"Thu hồi ngay phù hiệu xe hợp đồng do Sở GTVT cấp, nộp về Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Phòng này thực hiện thủ tục thu hồi, hủy phù hiệu xe hợp đồng đã cấp trên hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ của Bộ GTVT", ông Bùi Hồng Trung yêu cầu.

Sở GTVT cũng giao thanh tra sở giám sát, xử lý các hành vi vi phạm.

Trước đó, một nữ du khách Thái Lan phản ánh trên mạng xã hội về việc đặt xe ô tô do một tài xế hành nghề tự do (không qua ứng dụng). Hai bên thỏa thuận tài xế đón khách tại khách sạn, chở đi tham quan chùa Linh Ứng, Bà Nà Hills (TP.Đà Nẵng) và TP.Hội An (Quảng Nam).

Giá thỏa thuận trọn gói 1,5 triệu đồng, nhưng kết thúc hành trình, tài xế xe dù này "chặt chém" đến 3,8 triệu đồng (khoảng 5.000 baht Thái), tức gấp 2,5 lần so với thỏa thuận.

Nữ du khách này đã cảnh báo mọi người kèm thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội.