Đình chỉ tài xế taxi đuổi khách xuống xe tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 4.12, Giám đốc Xí nghiệp taxi Đà Nẵng (Công ty CP Thuận Phước Phát) ra quyết định đình chỉ công tác, xử phạt tài xế taxi không chở khách nhưng vẫn lấy tiền cước và còn chửi khách.

Theo quyết định số 163/2024-QĐ-XNTXĐN, tài xế taxi Đ.Đ.C (ngụ TP.Đà Nẵng, nhân viên đội 1 Xí nghiệp taxi Đà Nẵng) bị công ty phạt 2 triệu đồng, khiển trách/cảnh cáo toàn đơn vị, tài xế C. còn bị cắt ca đình chỉ 10 ngày, khóa app (ứng dụng) đến khi có thông báo lại, cấm đến tất cả các điểm khai thác khách của công ty.

Bên cạnh đó, tài xế taxi này còn bị buộc viết cam kết không tái phạm, trong 6 tháng đến nếu tái phạm bất kỳ lỗi nào theo nội quy công ty, thì sẽ bị thanh lý hợp đồng lao động.

Xe taxi trong vụ việc nói trên ẢNH: N.T.B

Trước đó, vào 22 giờ 15 ngày 3.12, ông N.T.B từ miền Nam đi máy bay đến sân bay Đà Nẵng, đặt taxi qua app VNPAY để chở từ ga đến quốc nội về đường Lý Tự Trọng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Tài xế C. điều khiển taxi 43A - 484.40 nhận cuốc xe, gọi điện nói ông B. đến vị trí cột số 9 để đón. Do ông B. không hình dung cột số 9 nằm hướng nào nên bị tài xế C. liên tục gọi điện thúc giục.

Cho rằng ông B. ra xe muộn, tài xế C. yêu cầu khách rời khỏi xe, dù không chở khách nhưng tài xế này vẫn bấm vào nút "hoàn thành cuốc xe" báo về tổng đài để ông B. bị trừ tiền qua tài khoản liên kết với app VNPAY.

Đến 10 giờ 23 ngày 4.12, tài xế C. gọi điện, nhắn tin với lời lẽ tục tĩu, chửi khách là "con chó", trù ẻo "cả dòng họ" hành khách. Đáng chú ý, tài xế đe dọa về việc đã biết địa chỉ nơi ở của ông B. và hăm dọa ông B. "đừng bước ra ngoài đường".

Nhận phản ánh của hành khách N.T.B, Xí nghiệp taxi Đà Nẵng đã xác minh, làm việc với tài xế C.

Theo đề xuất của bộ phận Thanh tra - Hành chính - Nhân sự xí nghiệp, đồng thời xét quá trình vi phạm kỷ luật của tài xế này trong thời gian vừa qua, đơn vị đã ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với tài xế như nêu trên.