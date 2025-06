Đình chỉ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, ông Hoan được hưởng 50% mức lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ bị đình chỉ chức vụ ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, thông tin từ Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố để điều tra về tội "nhận hối lộ" đối với nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Bá Hoan (hiện ông Hoan là Thứ trưởng Bộ Nội vụ) và 3 bị can khác.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "nhận hối lộ".

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.

Khởi tố 3 bị can tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, gồm Cục trưởng Tống Hải Nam, nguyên Phó cục trưởng Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Phạm Viết Hương, về tội "nhận hối lộ". Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Viết Hương, bắt tạm giam đối với 2 bị can còn lại.