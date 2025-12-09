Định cư New Zealand cả gia đình là xu hướng trong 5 năm tới của người Việt

Theo UCA Immigration, định cư New Zealand 2026 sở hữu nhiều ưu điểm như:

Cả gia đình (vợ chồng và con dưới 24 tuổi) được cấp visa cùng lúc

Thời gian xét duyệt nhanh

Không yêu cầu IELTS cho nhóm ngành đang thiếu hụt nhân lực

Cơ hội việc làm ổn định

Được cấp visa định cư sau 2 năm làm việc hợp pháp

Hưởng giáo dục và y tế miễn phí cùng hệ thống phúc lợi hấp dẫn

Thuế thu nhập thấp

Và đặc biệt, công dân New Zealand có quyền tự động sinh sống và làm việc tại Úc

Giám đốc UCA Immigration Lê Thanh Hải, nhận định: "Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ sang New Zealand nhờ chính sách cởi mở, nhu cầu nhân lực cao và sự ưu tiên dành cho lao động tay nghề trong đó Việt Nam là thị trường tiềm năng. Với quy trình nhanh, chi phí hợp lý và yêu cầu đầu vào linh hoạt, New Zealand được xem là lựa chọn phù hợp nhất cho người Việt trong 5 năm tới".

New Zealand là một trong những quốc gia an toàn, thân thiện và đáng sống nhất trên thế giới. Tỷ lệ hồ sơ người Việt được chấp thuận hiện đạt 98%.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định cư quốc tế, UCA Immigration hiện là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong tư vấn định cư New Zealand theo diện tay nghề, lao động và đầu tư. UCA sở hữu chứng nhận ISO 9001:2015, chứng nhận Copyright từ Cục Sở hữu Trí tuệ cùng nhiều thành tựu uy tín khác, trong đó có Giấy phép Xuất khẩu lao động số 803/LĐTBXH-GP được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp ngày 24.2.2016.

Với 4 văn phòng tại quận 1 cũ (TP.HCM), Ba Đình - Hà Nội, Y Jut - Đắk Lắk và TP.Vũng Tàu (cũ) cùng đội ngũ hơn 50 chuyên viên di trú, UCA Immigration đã đồng hành và giúp hơn 1.350 gia đình thành công định cư tại New Zealand, Canada, Úc và Mỹ.

Xem thông tin chi tiết về định cư New Zealand cho cả gia đình tại: https://dinhcunewzealand.vn/