Định cư New Zealand cả gia đình là xu hướng trong 5 năm tới của người Việt

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
09/12/2025 15:30 GMT+7

Trong bối cảnh nhiều quốc gia siết chặt chính sách nhập cư, New Zealand đang nổi lên như điểm đến 'xanh' và an toàn mở ra 'thời điểm vàng' cho các gia đình Việt mong muốn sinh sống, làm việc và học tập tại quốc gia yên bình này.

Theo UCA Immigration, định cư New Zealand 2026 sở hữu nhiều ưu điểm như:

  • Cả gia đình (vợ chồng và con dưới 24 tuổi) được cấp visa cùng lúc
  • Thời gian xét duyệt nhanh
  • Không yêu cầu IELTS cho nhóm ngành đang thiếu hụt nhân lực
  • Cơ hội việc làm ổn định
  • Được cấp visa định cư sau 2 năm làm việc hợp pháp
  • Hưởng giáo dục và y tế miễn phí cùng hệ thống phúc lợi hấp dẫn
  • Thuế thu nhập thấp
  • Và đặc biệt, công dân New Zealand có quyền tự động sinh sống và làm việc tại Úc

Giám đốc UCA Immigration Lê Thanh Hải, nhận định: "Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ sang New Zealand nhờ chính sách cởi mở, nhu cầu nhân lực cao và sự ưu tiên dành cho lao động tay nghề trong đó Việt Nam là thị trường tiềm năng. Với quy trình nhanh, chi phí hợp lý và yêu cầu đầu vào linh hoạt, New Zealand được xem là lựa chọn phù hợp nhất cho người Việt trong 5 năm tới".

Định cư New Zealand cả gia đình là xu hướng trong 5 năm tới của người Việt - Ảnh 1.

New Zealand là một trong những quốc gia an toàn, thân thiện và đáng sống nhất trên thế giới. Tỷ lệ hồ sơ người Việt được chấp thuận hiện đạt 98%.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định cư quốc tế, UCA Immigration hiện là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong tư vấn định cư New Zealand theo diện tay nghề, lao động và đầu tư. UCA sở hữu chứng nhận ISO 9001:2015, chứng nhận Copyright từ Cục Sở hữu Trí tuệ cùng nhiều thành tựu uy tín khác, trong đó có Giấy phép Xuất khẩu lao động số 803/LĐTBXH-GP được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp ngày 24.2.2016.

Với 4 văn phòng tại quận 1 cũ (TP.HCM), Ba Đình - Hà Nội, Y Jut - Đắk Lắk và TP.Vũng Tàu (cũ) cùng đội ngũ hơn 50 chuyên viên di trú, UCA Immigration đã đồng hành và giúp hơn 1.350 gia đình thành công định cư tại New Zealand, Canada, Úc và Mỹ.

Xem thông tin chi tiết về định cư New Zealand cho cả gia đình tại: https://dinhcunewzealand.vn/ 

New zealand Định cư New Zealand xu hướng thời điểm vàng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
