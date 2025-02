Đỉnh đèo Hải Vân ùn tắc khi dòng người ùn ùn trở lại Đà Nẵng

Ngày 2.2 (mùng 5 tết), ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân ở các tỉnh như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TP.Huế… ùn ùn nối đuôi nhau hướng về TP.Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hàng nghìn người dân di chuyển bằng xe máy, ô tô vượt đèo Hải Vân (địa phận Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ở hướng nam bắc, đông đảo sinh viên quê Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng cũng chọn cách di chuyển trên cung đường đèo Hải Vân để di chuyển ra TP.Huế học tập. Thời tiết có nắng đẹp, nhiều người chọn vượt đèo Hải Vân để ngắm cảnh, du lịch khiến giao thông qua đỉnh đèo Hải Vân bị kẹt cứng.

Ngày 2.2, hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía bắc quay lại TP.Đà Nẵng khiến giao thông qua đỉnh đèo Hải Vân kẹt cứng xe cộ ẢNH: H.Đ

Xe ô tô đậu đổ, đón trả khách trước khu vực Di tích quốc gia Hải Vân quan dẫn đến ùn tắc cục bộ ẢNH: H.Đ

Khu vực đỉnh đèo Hải Vân kẹt cứng hai chiều, phương tiện khó khăn di chuyển ẢNH: H.Đ

"Người dân và du khách đậu đỗ xe để tham quan Di tích quốc gia Hải Vân quan dọc 2 bên đường khiến đỉnh đèo ùn tắc nghiêm trọng. Gia đình chúng tôi di chuyển từ Quảng Bình vào đến cửa ngõ phía bắc thì bị tắc đường khiến lịch trình bị chậm trễ", anh Ngô Thanh Hải (quê tỉnh Quảng Bình) chia sẻ.

Quay lại Đà Nẵng cùng gia đình sau 7 ngày nghỉ tết, anh Hồ Công Khoa (trú Quảng Trị) chọn chạy xe máy qua đèo Hải Vân để gia đình ngắm cảnh, nghỉ ngơi sau đó quay lại TP.Đà Nẵng.

"Cả nhà 4 người chúng tôi di chuyển từ Quảng Trị từ sáng sớm để trưa nay có mặt tại đỉnh Hải Vân quan, ngắm cảnh và nghỉ ngơi. Tuy kẹt đường khiến việc di chuyển khó khăn nhưng tết mà, mọi người đều vui vẻ, thông cảm cho nhau", anh Khoa nói.

Đông đảo sinh viên quê Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP.Đà Nẵng cũng chọn cách di chuyển qua đèo Hải Vân quay lại học tập tại TP.Huế ẢNH: H.Đ

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau dài hơn 1 km di chuyển qua đỉnh đèo Hải Vân ẢNH: H.Đ

Chiều 2.2, lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng), cho biết để đảm bảo an ninh trật tự trên cung đường đèo Hải Vân, đơn vị đã phối hợp lực lượng công an địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, đẩy đuổi các trường hợp dừng đỗ xe trái quy định.

"Tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân trong ngày cuối của kỳ nghỉ tết, phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân tăng đột biến, Trạm CSGT đã bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn tài xế chở khách du lịch đến thả khách xong thì di chuyển ngay, không đậu đỗ khu vực Di tích Hải Vân quan để tránh ùn tắc", lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp thông tin.