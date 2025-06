Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay 28.6, ở miền Bắc có mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to; nhất là khu vực Đông Bắc bộ có mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.6 - 8 giờ ngày 28.6 có nơi trên 110 mm như: Cù Vân (Thái Nguyên) 164,2 mm, Mường Lai (Yên Bái) 160,6 mm, Cao Bồ (Hà Giang) 150 mm, Thượng Ấm (Tuyên Quang) 112,6 mm…

Đỉnh điểm mưa lớn ở miền Bắc trong 2 ngày, sông Hồng có lũ báo động 2 ẢNH: Đ.H

Dự báo, từ đêm 28 - 29.6, ở miền Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng khu vực Tây Bắc bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm; Đông Bắc bộ có lượng mưa 10 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Chiều tối và tối 28.6, ở Thanh Hóa, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, mưa lớn ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2.7 (tổng lượng mưa từ đêm 28.6 - 2.7, ở Bắc bộ phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 500 mm).

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho hay hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Trong 2 ngày từ 28 - 29.6, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam, các sông nhỏ ở khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 - 4 m.

Ông Dũng nhận định, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô, các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2, hạ lưu sông Thao, sông Lô còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ.