Dinh Độc Lập đón hơn 1,35 triệu lượt khách

Ngày 28.10, tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), Hội trường Thống Nhất tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Từ bản vẽ đến biểu tượng", giới thiệu những giá trị kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử của công trình gắn liền với dấu mốc thống nhất đất nước. Triển lãm được tổ chức hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24.11.2026), đưa công chúng khám phá hành trình từ những bản vẽ thiết kế ban đầu đến khi Dinh Độc Lập trở thành một biểu tượng lịch sử của dân tộc.

Theo thống kê của Hội trường Thống Nhất, trong 9 tháng đầu năm 2026, nơi này đón tổng cộng 1.357.589 lượt khách tham quan, bình quân hơn 150.000 lượt khách mỗi tháng. Con số cho thấy sức hút của một trong những điểm đến lịch sử, văn hóa tiêu biểu tại TP.HCM.

Khám phá những bản vẽ làm nên Dinh Độc Lập

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Trần Hữu Phước, Phó giám đốc Hội trường Thống Nhất, cho biết Dinh Độc Lập là thành tựu kiến trúc tiêu biểu, ghi dấu tài năng và tư duy sáng tạo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng các cộng sự. Từ hình khối, tổ chức không gian đến từng chi tiết trang trí, công trình thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc hiện đại với những giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên dấu ấn riêng trong nền kiến trúc Việt Nam.

Triển lãm "Từ bản vẽ đến biểu tượng" giới thiệu hệ thống bản vẽ, hình ảnh và tư liệu được lựa chọn, giúp người xem hình dung quá trình hình thành công trình. Điểm đặc biệt là các tư liệu thiết kế được đặt trong mối liên hệ với chính không gian kiến trúc hiện hữu, tạo cơ hội để du khách đối chiếu giữa ý tưởng trên bản vẽ và công trình thực tế. Theo ông, giá trị của Dinh Độc Lập không chỉ nằm ở thành tựu kiến trúc mà còn được xác lập bởi những sự kiện lịch sử trọng đại. "Bản vẽ khởi đầu cho hình hài kiến trúc, tài năng con người làm nên công trình nhưng chính lịch sử đã xác lập tầm vóc của một biểu tượng", ông Phước nhấn mạnh.

Dinh Độc Lập là một trong những điểm tham quan lịch sử nổi bật tại TP.HCM, đón hơn 1,35 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2026 ẢNH: LÊ NAM

Dấu mốc quyết định chính là ngày 30.4.1975, khi lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, thống nhất đất nước. Từ đây, công trình trở thành biểu tượng của hòa bình, độc lập và thống nhất dân tộc.

Đại diện Hội trường Thống Nhất cho rằng bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ công trình mà còn phải làm sáng tỏ những giá trị lịch sử, văn hóa, đưa di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Đề xuất lấy Dinh Độc Lập làm trung tâm vùng lõi di sản

Tại sự kiện, KTS Ngô Viết Nam Sơn đưa ra góc nhìn rộng hơn về vai trò của Dinh Độc Lập trong chiến lược bảo tồn và phát triển đô thị TP.HCM. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện hình thành mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm. Việc phát triển các khu đô thị mới tại những khu vực ngoại vi sẽ giúp giảm áp lực lên khu vực nội thành, đồng thời tạo thêm dư địa cho không gian xanh.

Trong bối cảnh đó, thành phố càng cần chú trọng bảo tồn những giá trị kiến trúc, văn hóa được tích lũy qua hơn 300 năm lịch sử. KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, Dinh Độc Lập đang giữ vị trí trung tâm của một vùng lõi di sản quan trọng, gắn với trục đường Lê Duẩn và hệ thống các công trình kiến trúc lịch sử tại khu vực trung tâm Sài Gòn xưa.

Không gian triển lãm giới thiệu những bản vẽ, hình ảnh và tư liệu kiến trúc Dinh Độc Lập ẢNH: LÊ NAM

Ông dẫn chứng tại nhiều đô thị nổi tiếng trên thế giới, những khu trung tâm di sản (Historic District) không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc đô thị mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn, mang lại nguồn thu lớn từ du lịch, thương mại và dịch vụ. Điển hình như khu phố cổ Old Montreal tại Canada, nơi đây có nhiều du khách tìm đến để khám phá kiến trúc và không gian văn hóa lịch sử thay vì chỉ tham quan các công trình hiện đại.

Từ kinh nghiệm quốc tế, ông Sơn đề xuất TP.HCM cần sớm xác định ranh giới vùng lõi di sản, lấy Dinh Độc Lập làm một trong những điểm nhấn trung tâm, từ đó xây dựng quy hoạch bảo tồn và chỉnh trang phù hợp. Các công trình cải tạo hoặc xây dựng mới trong khu vực này cần tuân thủ những nguyên tắc hài hòa với di sản hiện hữu, từ chiều cao, khoảng lùi đến vật liệu, màu sắc và tổ chức không gian.

Đặc biệt, bảo tồn không có nghĩa là đóng băng hoạt động phát triển. Thành phố cần tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm du lịch xuyên suốt 365 ngày trong năm, biến khu vực di sản thành không gian sống động, thu hút người dân và du khách.

Du khách ngắm nhìn trục đường Lê Duẩn từ Dinh Độc Lập, một trong những không gian xanh nổi bật giữa trung tâm TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Từ sức hút hơn 1,35 triệu lượt khách trong 9 tháng, Dinh Độc Lập không chỉ khẳng định vai trò của một điểm tham quan lịch sử mà còn gợi mở tiềm năng kết nối các công trình kiến trúc, không gian văn hóa và sản phẩm du lịch di sản, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho trung tâm TP.HCM.