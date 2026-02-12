Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live ‘Dinh dưỡng cho người thừa cân béo phì: Điều trị an toàn, hiệu quả tại Tâm Anh’

Huỳnh Na
12/02/2026 09:14 GMT+7

Mùa cận tết, ăn uống nhiều, tiệc tùng liên tục, vận động ít khiến cơ thể dễ tăng cân, tích mỡ nội tạng, rối loạn mỡ máu, đường huyết. Vì vậy, giảm cân an toàn, hiệu quả, dễ thực hiện trở thành mong muốn của nhiều người.

Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ thứ năm ngày 12.2.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Dinh dưỡng chuyên biệt cho người thừa cân béo phì: Bí quyết điều trị an toàn, hiệu quả tại Tâm Anh" với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: TS-BS Lâm Văn Hoàng, TS-BS Lê Bá Ngọc, BS.CKII Trương Thị Vành Khuyên, TS Trần Quyền An.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.

