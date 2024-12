Đỉnh Fansipan xuất hiện sương muối

Sáng 23.12, khu vực đỉnh núi Fansipan ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển xuất hiện sương muối. Hiện tượng này lần thứ 2 xuất hiện ở đỉnh Fansipan trong mùa đông năm nay.

Sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan sáng nay ẢNH: P.H

Theo chia sẻ của người dân tại khu vực đỉnh Fansipan, băng giá xuất hiện khoảng 5 - 6 giờ sáng nay. Thời điểm đó, nhiệt độ tại khu vực này xuống khoảng -1 độ C. Do nhiệt độ xuống thấp nên đỉnh Fansipan xuất hiện một lớp băng mỏng, tồn tại trong khoảng thời gian ngắn rồi tan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc vẫn chìm trong các khối không khí lạnh tăng cường. Tây Bắc bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực đỉnh Fansipan thời điểm xuất hiện sương muối ẢNH: P.H

Đông Bắc bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Từ nay đến tháng 1.2025, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh, khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại, tập trung vào tháng 1.2025.