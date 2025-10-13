Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Định giá cao, cơ hội nào cho 'tân binh' SYM TPBW tại Việt Nam?

Tâm Võ
Tâm Võ
13/10/2025 19:40 GMT+7

Gia nhập phân khúc xe tay ga phổ thông tại Việt Nam vốn đã chật chội, song SYM TPBW vẫn định giá cao hơn các mẫu xe đối thủ đến từ Nhật Bản khiến nhiều người bất ngờ.

SYM vừa trình làng mẫu xe tay ga phổ thông TPBW, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, sinh viên và nhân viên văn phòng. Tại Việt Nam, phân khúc này lâu nay vốn là "sân chơi" của Honda Vision và Yamaha Janus. Dù đến sau nhưng SYM TPBW lại được định giá cao hơn hai đối thủ kể trên.

'Tân binh' SYM TPBW tại Việt Nam cùng trang bị, giá đắt hơn cả Honda Vision - Ảnh 1.

SYM TPBW có giá niêm yết từ 32,8 triệu đồng

ẢNH: M.T

Theo đó, SYM TPBW bán tại Việt Nam có hai phiên bản sử dụng chìa khóa cơ và smartkey, giá dao động từ 32,8 - 33,8 triệu đồng. Trong khi đó, Honda Vision có giá khởi điểm 31,3 triệu đồng; còn Yamaha Janus có giá chỉ từ 29,15 triệu đồng. 

Như vậy, "tân binh" của SYM được cho là khá táo bạo khi định giá cao hơn từ 1,5 - 3,6 triệu đồng so với những đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường.

Xét về trang bị, TPBW có một số điểm nhỉnh hơn khi dùng bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành. Tuy nhiên, các trang bị còn lại không quá nổi bật, tương tự nhiều mẫu tay ga phổ thông khác với đèn pha LED, hốc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB. Hệ thống treo trước/sau của TPBW dạng lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực cũng giống như trên Yamaha Janus.

'Tân binh' SYM TPBW tại Việt Nam cùng trang bị, giá đắt hơn cả Honda Vision - Ảnh 2.

SYM TPBW sử dụng bảng đồng hồ điện tử

ẢNH: M.T

Về khả năng vận hành, SYM TPBW sử dụng động cơ 124,9 cc, cho công suất 9,38 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm. Yamaha Janus dùng động cơ có dung tích và công suất tương đương nhưng mô-men xoắn thấp hơn, chỉ đạt 9,6 Nm. Honda Vision lại yếu hơn đôi chút với động cơ 110 cc, sản sinh công suất 8,84 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,29 Nm. 

Dù thông số có phần chênh lệch, song sự khác biệt này khá nhỏ, khó cảm nhận rõ ràng trong điều kiện vận hành thực tế.

SYM TPBW có đủ sức cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phổ thông?

Một số chuyên gia nhận định, thị trường xe tay ga phổ thông đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Bên cạnh những mẫu xe máy xăng đã có chỗ đứng vững chắc, các mẫu xe điện cũng đang dần chiếm thị phần, đặc biệt trong giới sinh viên và người đi làm.

'Tân binh' SYM TPBW tại Việt Nam cùng trang bị, giá đắt hơn cả Honda Vision - Ảnh 3.

Định giá cao đang khiến SYM TPBW tự đưa mình vào thế khó

ẢNH: M.T

Trong nhóm xe máy xăng, SYM TPBW vẫn đối mặt nhiều thách thức. Dù không thua kém về công nghệ hay vận hành, nhưng mẫu xe này khó tạo lợi thế trước các đối thủ Nhật Bản vốn vượt trội về thương hiệu, mạng lưới đại lý, dịch vụ hậu mãi và độ tin cậy trong mắt người tiêu dùng. Phần lớn khách Việt vẫn ưu tiên chọn xe Nhật, đặc biệt ở phân khúc phổ thông với yếu tố thương hiệu và giá bán đóng vai trò quyết định.

SYM hiện nay đang tập trung phát triển các mẫu xe phổ thông cỡ nhỏ, hướng đến khách hàng trẻ tìm kiếm phương tiện đi lại có giá cạnh tranh. Tuy nhiên, mức giá của TPBW được cho là khá cao so với hình ảnh và giá trị thương hiệu SYM tại Việt Nam. 

Khi không có khác biệt nổi bật về thiết kế, tính năng và vận hành... việc định giá cao khiến mẫu xe này khó tạo sức hút và tự đặt mình vào thế bất lợi trước các đối thủ trên thị trường.




Tin liên quan

Xe tay ga bán chạy nhất Ấn Độ rục rịch về Việt Nam, cạnh tranh Honda Vision

Xe tay ga bán chạy nhất Ấn Độ rục rịch về Việt Nam, cạnh tranh Honda Vision

Dữ liệu mới nhất được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật mới đây xuất hiện một số thông tin đăng ký bản quyền kiểu dáng của TVS Jupiter 110, làm dấy lên thông tin mẫu xe tay ga bán chạy nhất tại Ấn Độ đang rục rịch gia nhập thị trường xe máy Việt Nam.

Honda Vision 2025 thay đổi 'nhỏ giọt', giữ khung giá cũ

Yamaha Fazzio 2024 cạnh tranh Honda Vision, giá từ 36 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

xe tay ga phổ thông Xe tay ga SYM SYM TPBW
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận