Định giá cao, cơ hội nào cho 'tân binh' SYM TPBW tại Việt Nam?

SYM vừa trình làng mẫu xe tay ga phổ thông TPBW, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, sinh viên và nhân viên văn phòng. Tại Việt Nam, phân khúc này lâu nay vốn là "sân chơi" của Honda Vision và Yamaha Janus. Dù đến sau nhưng SYM TPBW lại được định giá cao hơn hai đối thủ kể trên.

SYM TPBW có giá niêm yết từ 32,8 triệu đồng ẢNH: M.T

Theo đó, SYM TPBW bán tại Việt Nam có hai phiên bản sử dụng chìa khóa cơ và smartkey, giá dao động từ 32,8 - 33,8 triệu đồng. Trong khi đó, Honda Vision có giá khởi điểm 31,3 triệu đồng; còn Yamaha Janus có giá chỉ từ 29,15 triệu đồng.

Như vậy, "tân binh" của SYM được cho là khá táo bạo khi định giá cao hơn từ 1,5 - 3,6 triệu đồng so với những đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường.

Xét về trang bị, TPBW có một số điểm nhỉnh hơn khi dùng bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành. Tuy nhiên, các trang bị còn lại không quá nổi bật, tương tự nhiều mẫu tay ga phổ thông khác với đèn pha LED, hốc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB. Hệ thống treo trước/sau của TPBW dạng lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực cũng giống như trên Yamaha Janus.

SYM TPBW sử dụng bảng đồng hồ điện tử ẢNH: M.T

Về khả năng vận hành, SYM TPBW sử dụng động cơ 124,9 cc, cho công suất 9,38 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm. Yamaha Janus dùng động cơ có dung tích và công suất tương đương nhưng mô-men xoắn thấp hơn, chỉ đạt 9,6 Nm. Honda Vision lại yếu hơn đôi chút với động cơ 110 cc, sản sinh công suất 8,84 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,29 Nm.

Dù thông số có phần chênh lệch, song sự khác biệt này khá nhỏ, khó cảm nhận rõ ràng trong điều kiện vận hành thực tế.

SYM TPBW có đủ sức cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phổ thông?

Một số chuyên gia nhận định, thị trường xe tay ga phổ thông đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Bên cạnh những mẫu xe máy xăng đã có chỗ đứng vững chắc, các mẫu xe điện cũng đang dần chiếm thị phần, đặc biệt trong giới sinh viên và người đi làm.

Định giá cao đang khiến SYM TPBW tự đưa mình vào thế khó ẢNH: M.T

Trong nhóm xe máy xăng, SYM TPBW vẫn đối mặt nhiều thách thức. Dù không thua kém về công nghệ hay vận hành, nhưng mẫu xe này khó tạo lợi thế trước các đối thủ Nhật Bản vốn vượt trội về thương hiệu, mạng lưới đại lý, dịch vụ hậu mãi và độ tin cậy trong mắt người tiêu dùng. Phần lớn khách Việt vẫn ưu tiên chọn xe Nhật, đặc biệt ở phân khúc phổ thông với yếu tố thương hiệu và giá bán đóng vai trò quyết định.

SYM hiện nay đang tập trung phát triển các mẫu xe phổ thông cỡ nhỏ, hướng đến khách hàng trẻ tìm kiếm phương tiện đi lại có giá cạnh tranh. Tuy nhiên, mức giá của TPBW được cho là khá cao so với hình ảnh và giá trị thương hiệu SYM tại Việt Nam.

Khi không có khác biệt nổi bật về thiết kế, tính năng và vận hành... việc định giá cao khiến mẫu xe này khó tạo sức hút và tự đặt mình vào thế bất lợi trước các đối thủ trên thị trường.











