Định hình thách thức, kiến tạo giải pháp

Mới nhất là tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81 và trước đó vào ngày 30.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - diễn đàn thường niên uy tín về an ninh khu vực tập trung đại diện đến từ hơn 40 quốc gia.

Cả hai bài phát biểu đều chỉ ra thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là sự xói mòn của pháp quyền và trật tự kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch một cách đầy rủi ro, bất định.

Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau: Khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Trong đó, khủng hoảng lòng tin chiến lược được xem là yếu tố then chốt tác động sâu sắc đến 2 cuộc khủng hoảng còn lại.

Khủng hoảng niềm tin cũng trở thành chủ đề được Đại hội đồng LHQ khóa 81 đặt ra, thể hiện qua chủ đề phiên thảo luận cấp cao: "Khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi: Một LHQ hành động hiệu quả vì tất cả mọi người". Trong bài phát biểu ngày 22.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra 4 định hướng lớn và trong đó, định hướng đầu tiên là khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Thực tế nhìn vào những biến động thế giới hiện nay, chìa khóa then chốt tựu trung chính là lòng tin giữa các quốc gia. Trong các cuộc xung đột tại nhiều khu vực hay cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, nỗ lực ngoại giao chưa đạt được đột phá về hòa bình, ổn định cũng bởi các bên không có đủ niềm tin vào nhau.

Vì vậy, cả hai bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều được giới quan sát, chính trị gia nước ngoài ghi nhận sâu sắc vì đã chỉ ra sát sườn thách thức của thế giới hiện nay kèm theo giải pháp cụ thể. Như trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines nhấn mạnh thông điệp trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về trách nhiệm, hợp tác và tầm nhìn vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Tất nhiên, từ định hình thách thức rồi kiến tạo giải pháp cho đến việc thực thi hiệu quả đòi hỏi những nỗ lực rất lớn và không thể đến từ một vài quốc gia, mà cần có sự phối hợp của cộng đồng thế giới. Nhưng sự phối hợp vĩnh viễn không bao giờ có được nếu các bên cứ mãi chỉ trích lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, thể hiện rất rõ qua phát biểu của lãnh đạo một số nước tại phiên họp Đại hội đồng LHQ khóa 81.

Từ thực tế như trên, việc chỉ ra thách thức cốt lõi và đề xuất giải pháp chung có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng quốc tế. Điều này chứng minh nỗ lực của VN trong việc chủ động kiến tạo giải pháp cho những vấn đề lớn trên thế giới. Giữa bối cảnh thế giới bất định như hiện nay, sự chủ động như thế rất cần thiết và khi được lan tỏa mạnh mẽ sẽ góp phần quan trọng định hình hòa bình, ổn định cho nhân loại.



