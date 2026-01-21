Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Đinh Mạnh Hưng - Người kể chuyện quê hương bằng những bước chân lang thang

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
21/01/2026 17:35 GMT+7

Chàng trai thuộc thế hệ 9X - là một trong những gương mặt trẻ đang âm thầm góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người địa phương bằng tình yêu quê hương sâu sắc cùng những hành trình không mỏi.

Lớn lên giữa núi non, bản làng và những câu chuyện truyền đời của người Mường, tình yêu với Hòa Bình sớm hình thành trong anh một cách tự nhiên. Từ niềm đam mê khám phá, chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đời thường, Hưng đã sáng lập kênh "Lang Thang Hòa Bình" - nơi giới thiệu những nét đẹp văn hóa, du lịch và lịch sử của mảnh đất Hòa Bình xưa, nay thuộc tỉnh Phú Thọ mới.

Đinh Mạnh Hưng - Người kể chuyện quê hương bằng những bước chân lang thang - Ảnh 1.

Với những thước phim mộc mạc, giàu cảm xúc, "Lang Thang Hòa Bình" không chỉ đơn thuần là kênh review du lịch mà còn là không gian kể chuyện, tái hiện phong tục, lễ hội và nhịp sống bản địa một cách chân thực. Qua đó, hình ảnh con người Hòa Bình hiền hòa, nghĩa tình đã đến gần hơn với đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Hiện nay, Đinh Mạnh Hưng là một KOL của tỉnh Phú Thọ mới, tích cực tham gia hoạt động kích cầu du lịch và truyền thông cho các chương trình văn hóa - du lịch địa phương. Hưng cũng thường xuyên góp mặt trong các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, Hưng còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình.

Là người chồng, người cha của gia đình nhỏ hạnh phúc, Đinh Mạnh Hưng luôn nhận được sự đồng hành từ hậu phương vững chắc. Trong thời gian tới, anh dự định thực hiện một bộ phim về mảnh đất Hòa Bình như món quà tri ân quê hương - nơi đã nuôi dưỡng một người con luôn khát khao kể câu chuyện địa phương bằng cả trái tim.

Lang thang Đinh Mạnh Hưng Người kể chuyện quê hương Lang Thang Hòa Bình
