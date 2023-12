Đỉnh Mẫu Sơn đêm qua rét âm 2,2 độ C

Sáng 22.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục chìm trong giá rét do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường.

Đỉnh Mẫu Sơn âm 2,2 độ C (ảnh minh họa) A.H

Đêm qua 21.12, nhiều nơi tại Bắc bộ đã xuất hiện nền nhiệt dưới 10 độ C như TX.Sa Pa (Lào Cai) 3,8 độ C; TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) 3,5 độ C; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 8,9 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 9,5 độ C. Tại Hà Nội, nơi ghi nhận nhiệt độ xuống thấp nhất là Q.Hà Đông với 12 độ C.

Đáng chú ý, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã xuống dưới 0 độ C. Đêm qua, nhiệt độ tại đây là âm 2,2 độ C.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết không khí lạnh tăng cường khiến đợt rét đậm kéo dài ít nhất đến ngày 25.12. Đỉnh điểm rét rơi vào ngày cuối tuần (ngày 24.12 - đêm Noel).



Theo ông Tuấn, trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ tại đồng bằng Bắc bộ sẽ xuống thấp hơn đợt rét trước, khoảng 9 - 12 độ C. Ở Trung bộ sẽ xảy ra đợt mưa lớn, tâm mưa rơi vào Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

"Tại vùng núi Bắc bộ, nhiệt độ xuống dưới 3 độ C. Đồng thời, mây mỏng về đêm khiến khu vực núi cao có thể xuống dưới 0 độ C nên khả năng cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết", ông Tuấn nói, và khuyến cáo, người dân tuyệt đối không được sưởi ấm bằng than trong nhà; vùng núi cao sẽ có gió lạnh nên cần che kín các khu vực nuôi gia súc, gia cầm; băng giá sẽ làm nông nghiệp mất mùa nên cũng phải có biện pháp che chắn cho hợp lý.