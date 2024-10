Định nghĩa khác biệt về học nghề tại Học viện Kỹ thuật - Công nghệ New Zealand

Tôi đã tìm được câu trả lời cho thắc mắc này trong một chuyến thăm New Zealand - nơi tồn tại một hệ thống giáo dục nghề nghiệp hướng tới thực tiễn, với nhiều khác biệt so với quan niệm truyền thống về học nghề. Hệ thống 16 Học viện Kỹ thuật - Công nghệ (New Zealand Institute of Skills and Technology) của nước này được đề cao không kém các trường đại học danh giá với cơ sở vật chất hiện đại, kết nối sâu rộng với doanh nghiệp trong đào tạo kỹ năng, và lợi thế về học phí. Mặc dù giảng dạy theo hướng thiên về ứng dụng, các học viện kỹ thuật và công nghệ của New Zealand cung cấp đa dạng ngành nghề đào tạo, với các khóa học trải dài từ bậc nghề, cao đẳng đến đại học và sau đại học.

16 trường Học viện Kỹ thuật và Công nghệ tại xứ sở Kiwi được đánh giá cao về tính thực tiễn và đa dạng ngành nghề đào tạo từ bậc học cao đẳng đến sau đại học

Trải nghiệm học bám sát nhu cầu nghề nghiệp

Nghe đến học viện kỹ thuật, nhiều người thường nghĩ rằng nơi đây chỉ dạy các kỹ năng cơ bản phục vụ cho một số nghề kỹ thuật. Thực tế tại New Zealand, các chương trình học tại Học viện Kỹ thuật - Công nghệ khá phong phú từ kiến trúc, phát triển cộng đồng, sức khỏe, đến cả những ngành nghề hiếm như phát triển game hay quản lý sản xuất rượu vang. Thậm chí, bạn còn có thể học cách trở thành một chuyên gia công nghệ hàng không hoặc điện tử viễn thông - những lĩnh vực đầy tiềm năng trong "Green list" (Danh sách các ngành cần nhân lực) của New Zealand.

Chia sẻ với đoàn làm việc chúng tôi ngay tại khuôn viên trường, ông Girish Nair, Giám đốc Quốc tế của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ Waikato (Wintec) cho biết, sự đa dạng đó đến từ việc các chương trình học tại đây được phát triển dựa trên chính nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức ngành nghề. "Mối quan hệ chặt chẽ của chúng tôi với các doanh nghiệp cho phép chương trình học được điều chỉnh liên tục, dựa vào đánh giá và phản hồi từ các đối tác trong các ngành. Đồng thời, mọi chương trình học được đưa ra đều phải qua Cục Quản lý Văn bằng New Zealand (New Zealand Qualifications Authority - NZQA) và Hội đồng Phát triển Lực lượng Lao động (Workforce Development Council) phê duyệt, đảm bảo giá trị và phù hợp với nhu cầu thực tế", ông chia sẻ.

Học viện Công nghệ Wintec - một trong những học viện kỹ thuật công nghệ nằm tại Hamilton - thành phố lớn thứ 4 của New Zealand, đào tạo hơn 130 ngành nghề khác nhau

Trải nghiệm lộ trình giáo dục nghề nghiệp khác biệt

So với quan niệm rằng du học nghề tốn kém và chỉ phù hợp với những ai không vào được đại học nước ngoài, tôi đã thấy một thực tế khác biệt tại New Zealand. Ở đây, họ không xem đó là lựa chọn "thứ hai", mà đơn giản là một lựa chọn phù hợp với những ai muốn trang bị vững vàng để tham gia thị trường lao động ngay thay vì chọn theo đuổi con đường nghiên cứu. Thậm chí, giáo dục nghề nghiệp tại New Zealand cũng không hề khép lại cánh cửa với học thuật và nghiên cứu.

Qua giải thích từ bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Thị trường Việt Nam của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), chúng tôi được hiểu thêm về sự linh hoạt này trong hệ thống giáo dục New Zealand. Bà cho biết hệ thống Học viện Kỹ thuật - Công nghệ và các trường đại học tại New Zealand hoạt động song song, tạo điều kiện cho sinh viên lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với định hướng cá nhân. Bằng cử nhân từ Học viện (Level 7) và từ đại học đều được công nhận tương đương trong khung bằng cấp quốc gia của New Zealand. Sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại các Học viện hoàn toàn có thể tiếp tục học lên Thạc sĩ (Level 9) tại đại học.

Một điều khá thú vị khác chính là các Học viện Kỹ thuật - Công nghệ ở New Zealand cung cấp cơ hội học tập chất lượng với chi phí tiết kiệm hơn (chỉ khoảng 70-80% học phí đại học) mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn đào tạo của hệ thống giáo dục New Zealand. Đặc biệt, bằng cấp từ NZQA được công nhận toàn cầu, mở ra cơ hội việc làm ở bất cứ đâu trên thế giới.

Ngoài ra, nếu lo ngại rằng học nghề không hấp dẫn như học đại học và cuộc sống sinh viên sẽ kém thú vị, bạn sẽ bất ngờ khi thấy giáo dục nghề nghiệp ở New Zealand còn đi cùng trải nghiệm sống chất lượng, trong môi trường an toàn và gần gũi với thiên nhiên. Không phải bó buộc trong bốn bức tường lớp học hay công ty thực tập, các sinh viên đến từ nhiều quốc gia, vùng miền khác nhau tại đây thích tận dụng lịch học linh hoạt để tham gia hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu, làm thêm và tình nguyện.

Đời sống sinh hoạt và học tập phong phú của các sinh viên năng động tại Học viện Kỹ thuật Whitireia (thủ đô Wellington, New Zealand)