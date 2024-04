Định nghĩa một mùa hè mới cho con: Mở cửa bước ra thế giới

Hạ cánh đến môi trường "đậm chất" Kiwi

Với triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm và hướng tới đào tạo công dân toàn cầu, New Zealand nhiều năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Giáo dục cho Tương lai (theo tổ chức Economist Intelligence Unit). Thông qua các chương trình Du học Hè New Zealand, học sinh Việt Nam sẽ trực tiếp trải nghiệm điểm thu hút hàng chục ngàn học sinh, sinh viên quốc tế đến với quốc gia này - môi trường học tập thực tiễn và đầy tính sáng tạo.

Tại các trường phổ thông New Zealand, ngoài các môn bắt buộc, học sinh sẽ được tùy chọn môn học theo sở thích như ngôn ngữ học, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật… Do đó, không gian học tập không chỉ ở trường, mà còn có thể diễn ra ngoài thiên nhiên, tại các trung tâm khoa học hay viện bảo tàng.

Chị Việt Hòa, phụ huynh của bé Phương Bình đã cho con du học hè tại trường Trung học Lincoln High School, và trải nghiệm tại ĐH Lincoln, ĐH Canterbury (New Zealand) cho biết: "Điểm con thích nhất là trải nghiệm học rất thực tế, học sinh được đi tham quan các nhà máy sản xuất sữa, trang trại, cưỡi ngựa, cạo lông cừu... để tìm hiểu quy trình sản xuất ra thành phẩm, từ đó hiểu rõ quy trình chứ không phải chỉ ngồi trong lớp và học qua sách vở." Chỉ 6 tháng sau khi trở về từ khóa hè, Phương Bình đã quay lại New Zealand để theo học bậc trung học, sau đó là đại học và hiện đang làm việc tại thành phố Auckland.

Phương Bình đã đến trang trại, nhà máy để hiểu thực tế quy trình sản xuất sản phẩm.

Chương trình cũng tạo cơ hội để học sinh kết nối cùng người dân Kiwi. Khi ở trường, học sinh sẽ đồng hành cùng người bạn bản xứ và cùng khám phá những môn học thú vị. Sau giờ lên lớp, các em tiếp tục mở rộng vòng bạn bè bằng việc tham gia đa dạng câu lạc bộ. Hầu hết chương trình Du học Hè New Zealand đều thiết kế để học sinh sống cùng gia đình bản xứ. Với việc sinh hoạt cùng gia đình chủ nhà, trẻ học cách tự lập, trao đổi văn hóa và hòa mình cùng cuộc sống nơi đây.



Đâu chỉ có học - hãy tận hưởng trải nghiệm độc đáo ở New Zealand

Không chỉ nổi danh trên các bảng xếp hạng giáo dục, New Zealand thậm chí còn được biết đến với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp - nơi được mệnh danh là "thiên đường trên mặt đất". Khi du học hè ở New Zealand, nếu chọn các trường ở đảo Bắc, các em sẽ có cơ hội khám phá ngôi làng cổ tích Hobbiton - bối cảnh trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn, hang động đom đóm kỳ ảo Waitomo, khu địa nhiệt Rotorua với các mạch nước nóng vẫn phun trào…

Xuôi về đảo Nam, các em sẽ được tham quan thành phố vườn Christchurch thơ mộng, khám phá Bảo tàng Không lực New Zealand... Bên cạnh đó, xứ sở Kiwi còn nổi tiếng với các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, chèo thuyền kayak cho đến các bộ môn thể thao mạo hiểm như dù lượn hay nhảy bungee.

Tháng 6-7 là mùa thu - đông ở New Zealand, vì vậy học sinh sẽ có cơ hội ngắm "tuyết rơi mùa hè"

Hầu hết cuối tuần trong lịch trình đều có các hoạt động dã ngoại và kết nối cộng đồng, các em có thể tham gia cùng gia đình homestay, nhà trường hoặc chương trình của đơn vị tổ chức du học.



Trở thành một công dân toàn cầu chính hiệu

Không chỉ mang đến trải nghiệm học thật, một số chương trình còn tạo cơ hội để các em được cộng tác để hoàn thành một dự án thực tế, tham gia các lớp kỹ năng, tham quan doanh nghiệp hoặc trường đại học… để định hướng tương lai rõ ràng hơn. Bằng những hoạt động thực tiễn, học sinh được trau dồi nhóm kỹ năng liên văn hóa như giao tiếp, tôn trọng sự khác biệt, tư duy phản biện… những kỹ năng quan trọng để trở thành công dân toàn cầu.

Các hoạt động ngoại khóa tạo tiền đề để các em trang bị kỹ năng tương lai

Chị Nga, phụ huynh của em Phan Anh (hiện đang học tại trường Cambridge High School, New Zealand) cho biết: "Nếu xác định cho con đi du học, thì nên cho con trải nghiệm chương trình du học hè đúng nghĩa. Đó là trải nghiệm cuộc sống và học tập của du học sinh tương lai để con có kinh nghiệm thực tế, trang bị hành trang với tâm thế vững vàng khi bước chân vào con đường du học."

