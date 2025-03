'Dính' phạt nguội 17 lần cùng một lỗi ở một điểm: Vì sao CSGT không thông báo?

Mới đây, xe chuẩn bị đến đợt đăng kiểm, anh Trần Anh Tuấn (ngụ Q.1, TP.HCM) tra cứu phạt nguội thì hệ thống thông báo anh bị 17 lần lỗi đỗ xe không sát theo hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình.

Xem địa điểm vi phạm, anh Tuấn nhận ra đây là vị trí mà anh và hàng xóm hay đỗ xe hằng ngày. Làm việc với CSGT, anh Tuấn cho biết, anh đậu xe sát lề trái ôm theo vòng xuyến. "Khu vực này rất rộng và có cả mấy chục chiếc xe ô tô đậu như vậy. Tôi cũng đậu theo và không biết là mình đậu sai. Chỉ trong 1 tháng, CSGT đã ghi hình phạt nguội 17 lần cùng một hành vi này", anh chia sẻ.

Hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm tại TP.HCM có độ phân giải cao, hình ảnh rõ nét ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Anh Tuấn cho rằng, nếu được CSGT dán thông báo hay biết tra cứu lỗi sớm hơn thì chắc chắn anh sẽ không đậu xe ở khu vực này nữa. "Hầu như ngày nào CSGT cũng đến ghi hình phạt nguội những xe đỗ sai ở đây mà không một lời nhắn gửi. Tôi không dám trách ai, nhưng giá như được thông báo thì chắc cả tôi và hàng xóm sẽ không bị phạt nhiều lần như vậy", anh nói.

Không chỉ vậy, tại nơi anh Tuấn bị phạt nguội - đường Nguyễn Công Hoan (đoạn gần khu Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận), một số khách hay đến các quán cà phê cũng cho biết, khi đi ô tô đến, nhân viên giữ xe đều hướng dẫn đậu xe sát lề trái ở khu vực đường trống. Do vậy, khi tra cứu phạt nguội thì số lần vi phạm đã ngót nghét chục lần với cùng một lỗi.

"Khách đến hàng quán, đậu xe theo hướng dẫn của nhân viên. Nhưng một ngày tra cứu thấy "dính" phạt nguội, không lẽ quay lại bắt quán chịu?", một khách đặt vấn đề.

Hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm tự động trích xuất hình ảnh kèm đầy đủ thông tin xe vi phạm vào cơ sở dữ liệu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tương tự, chị Diễm Hương (ngụ Q.Tân Bình) vừa qua cũng đến một quán ăn trên đường Nguyễn Gia Trí (Q.Bình Thạnh) ăn trưa cùng bạn bè. Theo hướng dẫn của nhân viên quán, chị đậu xe ô tô ngay trước quán.

Đang ngồi ăn, chị thấy CSGT đến ghi hình phạt nguội nên vội vàng chạy ra xem. CSGT thông tin chị bị ghi hình phạt nguội vì đỗ xe nơi có biển cấm đỗ. "Tôi giải thích là nhân viên quán hướng dẫn đỗ xe ở đây nên mới đỗ như vậy. Nhưng CSGT không đồng ý, nói rằng ghi hình vì xe đỗ sai quy định. Tôi là người lái xe thì chị phải chịu trách nhiệm, còn chuyện giữa tôi và nhân viên quán, CSGT không giải quyết", chị thở dài.

Có bắt buộc CSGT dán thông báo phạt nguội?

Trước đây, khi ghi hình xe vi phạm lỗi dừng, đỗ không đúng quy định mà không có người điều khiển phương tiện tại thời điểm kiểm tra, CSGT TP.HCM sử dụng phiếu thông tin để kẹp vào xe, thông tin cho chủ xe hoặc người lái xe biết rằng xe vừa bị ghi hình phạt nguội.

Sau này, một số địa phương xử lý xe dừng, đỗ sai quy định cũng áp dụng dán thông báo, nhưng không phổ biến.



CSGT dán thông báo vi phạm khi xe vắng chủ từ năm 2020 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện Cục CSGT cho biết, năm 2020 CSGT TP.HCM để lại phiếu thông tin vi phạm để thông báo về lỗi vi phạm cho người lái xe/chủ phương tiện, đây là một "sáng tạo" trong công tác.

Theo quy trình hiện nay, tất cả các xe khi phát hiện vi phạm qua hình ảnh sẽ được gửi thông báo theo mẫu chung của Cục CSGT về địa chỉ đăng ký của chủ phương tiện.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng cho hay, hiện nay không có quy định bắt buộc CSGT dán thông báo xe vừa bị xử lý vi phạm qua hình ảnh lên phương tiện vắng chủ tại thời điểm kiểm tra, do đó, CSGT không áp dụng.

Từ khi có Nghị định 168/2024, tỷ lệ người dân đến đóng phạt nguội tăng cao đột biến ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Hiện nay, CSGT xử lý phạt nguội không phải chỉ từ tổ tuần tra ghi hình xe vi phạm trực tiếp trên đường, mà còn ghi nhận từ camera giám sát đường phố, hình ảnh do người dân cung cấp, chia sẻ trên mạng xã hội... Do đó, người dân ra đường cần chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mọi lúc, mọi nơi để góp phần nâng cao ý thức giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông", lãnh đạo PC08 nói.