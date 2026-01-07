Đinh Thị Lan bị truy tố vì xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ở TP.HCM) về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 1 Điều 331 BLHS, vì xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là người sở hữu tài khoản YouTube tên "Lan Đinh", đường link Youtube.com.@laning9888.

Bà Đinh Thị Lan trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng ẢNH: TƯ LIỆU

Trong năm 2021, Đinh Thị Lan sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh”, đường link Youtube.com.@laning9888, tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) trái quy định pháp luật.

Cáo trạng nêu, hành vi của Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM, ban đầu Đinh Thị Lan khai nhận về nội dung của 6 video clip trên do Lan ghi hình tại chỗ ở của mình trên đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp (cũ), TP.HCM và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Đinh Thị Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng về những nội dung liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Đến nay, Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn các nội dung trên nhưng không phải là người đăng tải. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM có đủ căn cứ xác định Đinh Thị Lan là người đăng tải các video trên.