Đinh Thị Lan bị truy tố vì xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ở TP.HCM) về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 1 Điều 331 BLHS, vì xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.
Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là người sở hữu tài khoản YouTube tên "Lan Đinh", đường link Youtube.com.@laning9888.
Trong năm 2021, Đinh Thị Lan sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh”, đường link Youtube.com.@laning9888, tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.
Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) trái quy định pháp luật.
Cáo trạng nêu, hành vi của Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung.
Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM, ban đầu Đinh Thị Lan khai nhận về nội dung của 6 video clip trên do Lan ghi hình tại chỗ ở của mình trên đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp (cũ), TP.HCM và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Đinh Thị Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng về những nội dung liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.
Đến nay, Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn các nội dung trên nhưng không phải là người đăng tải. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM có đủ căn cứ xác định Đinh Thị Lan là người đăng tải các video trên.
Năm 2024, trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", bà Đinh Thị Lan được xác định là 1 trong 10 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, nội dung thể hiện, từ tháng 3.2021 - 3.2022, bà Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi livestream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông, phường Xuân Hoà (Q3 cũ), TP.HCM và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương cũ).
Các buổi livestream này nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của 10 cá nhân: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và chồng là ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.
Theo bản án có hiệu lực pháp luật, bà Hằng bị tuyên 2 năm 9 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm tù đến 2 năm tù. Đến nay các bị án đã chấp hành xong hình phạt tù.
