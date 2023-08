'Dinh thự ma ám': Bom xịt tiếp theo của Disney

Dinh thự ma ám (tựa gốc: Haunted Mansion) xoay quanh câu chuyện người mẹ đơn thân Gabbie (Rosario Dawson) chuyển đến ngôi nhà cổ cùng cậu con trai chín tuổi Travis (Chase Dillon). Nhưng không lâu sau khi bước vào nhà, họ nhận ra căn nhà bị chiếm đóng bởi các thế lực siêu nhiên đáng sợ.



Với sự giúp đỡ của nhà thiên văn học Ben (LaKeith Stanfield), linh mục Cha Kent (Owen Wilson), bà đồng Harriet (Tiffany Haddish) và giáo sư Bruce Davis (Danny DeVito), Gabbie hy vọng có thể giải thoát mình và con trai khỏi căn nhà ma ám.

Bộ phim của Disney vừa ra mắt đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều Disney

Dinh thự ma ám (2023) là bộ phim thứ hai lấy cảm hứng từ trò chơi kinh điển cùng tên của Disney. Bộ phim đầu tiên với sự tham gia của Eddie Murphy, ra mắt năm 2004 đã thu về 180 triệu USD với ngân sách sản xuất 90 triệu USD - con số đáng mơ ước vào thời điểm bấy giờ.



Trong khi đó, Dinh thự ma ám 2023 sau một tuần công chiếu chỉ ghi nhận 40 triệu USD trên toàn thế giới. Con số đó không có gì là “giật mình" cho đến khi người ta biết rằng bộ phim đã tiêu tốn của Nhà Chuột số tiền sản xuất lên tới 150 triệu USD. Đâu là lý do khiến Dinh thự ma ám khó có thể bứt phá doanh thu?

Dinh thự ma ám phiên bản 2023 khó lòng vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm Disney

Kịch bản cũ kỹ, nhàm chán

Một căn nhà bị chiếm giữ bởi các thế lực tâm linh, một biệt đội bất đắc dĩ cố gắng gắn kết với nhau để thoát khỏi nghịch cảnh: đó là tất cả nội dung phim.

Bộ phim thuộc thể loại kinh dị/hài nhưng mảng miếng gây cười trong phim khá nhạt nhẽo, yếu tố kinh dị còn tệ hơn. Những pha hù dọa không thể nhàm chán hơn, có đến 999 con ma trong phim và không nhân vật nào trong số đó đủ sức khiến khán giả ấn tượng.

Những pha hù dọa thiếu sức nặng khiến yếu tố kinh dị của bộ phim trở nên mờ nhạt Disney

Dinh thự ma ám có một dàn diễn viên toàn sao hạng A. Tuy nhiên, kịch bản lại không đủ chiều sâu để họ phát huy sở trường của mình. Kết cấu quen thuộc mỗi cá nhân trong tập thể đều sở hữu câu chuyện và góc khuất riêng, nhưng không có nhân vật nào được khắc họa đủ đặc biệt. Cá tính mờ nhạt, nỗi sợ hãi họ phải đối mặt cũng không quá khủng khiếp.



Ngoại trừ nhân vật chính Ben Mathias, phần còn lại là những khuôn mẫu nhàm chán bị đập tan vào nhau để tự cho mình là một gia đình một cách gượng ép. Bộ phim dường như chỉ đơn giản là đặt mọi thứ cạnh nhau, bất chấp chúng có ăn khớp hay không.

Dàn sao của phim không đủ sức cứu kịch bản tẻ nhạt Disney

Lý do Dinh thự ma ám trở thành bom xịt

Bên cạnh nội dung nhạt nhòa, có nhiều nguyên nhân khiến cho Dinh thự ma ám không tạo được ấn tượng tại phòng vé.

Đầu tiên, thay vì phát hành vào gần dịp Halloween thì bộ phim lại được ra mắt vào cuối tháng 7. Một bộ phim ma quái, phù hợp với gia đình tại rạp chiếu đã có thể là một chiến lược tuyệt vời để đối đầu với những bộ phim kinh dị hạng nặng sẽ trình làng năm nay như Saw X, The Nun 2 hoặc The Exorcist: Believer.

Rõ ràng, Dinh thự ma ám không mang lại cảm giác giống một bộ phim bom tấn mùa hè dù sở hữu dàn cast khủng với kinh phí sản xuất khổng lồ. Hơn thế nữa, phim vừa công chiếu đã bị nhấn chìm trong sự cạnh tranh gay gắt đến từ các bom tấn Oppenheimer, Mission: Impossible - Dead Reckoning... Dinh thự ma ám còn đối đầu với Talk to Me của A24 - được đánh giá là một trong những phim kinh dị đáng sợ nhất trong năm.

Dinh thự ma ám được cho là ra mắt sai thời điểm

Disney

Có nguồn tin ghi nhận Dinh thự ma ám tiêu tốn khoảng 65 triệu USD cho hoạt động truyền thông. Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, người hâm mộ thậm chí còn không biết phim đã phát hành. Ngoài một số đoạn trailer được phát trước các bộ phim khác của Disney, phim không được nhắc tới trên bất cứ kênh truyền thông nào.



Cùng với đó, tần suất thảo luận trên mạng xã hội của một bộ phim đóng góp khá nhiều vào tỉ lệ lấp đầy ghế tại rạp. Thật không may, Dinh thự ma ám có xếp hạng phê bình quá tệ 40% trên Rotten Tomatoes với nhiều phản ứng trái chiều. Điều này khiến doanh thu bộ phim bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là khi phim được đặt cạnh những tác phẩm đang được lòng giới phê bình và công chúng như Oppenheimer.

Disney đã có một năm phong độ trồi sụt tại phòng vé. Họ có những tác phẩm đình đám như Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Vệ binh dải ngân hà 3), thành công lội ngược dòng như Elemental (Xứ sở các nguyên tố). Nhưng Nhà Chuột cũng phải hứng chịu thất bại khủng khiếp như Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones và vòng quay định mệnh) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới Lượng tử). Với loạt bom tấn Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Ninja Rùa: Hỗn loạn tuổi dậy thì) và Meg 2 ra mắt trong tuần tới, bộ phim triệu USD của Disney có rất ít cơ hội đảo ngược tình thế.