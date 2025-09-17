Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, rapper Đinh Tiến Đạt đánh dấu sự trở lại showbiz bằng EP Tôi: 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây. Dự án gồm những ca khúc kết hợp khéo léo giữa chất liệu hoài niệm và hơi thở đương đại, trải dài qua nhiều phong cách từ pop/ballad, R&B, rap cho đến rap-rock… Trong sự kiện ra mắt diễn ra hôm 16.9 tại TP.HCM, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Neko Lê, Rhymastic, Tiến Luật, BB Trần, HuyR cũng có mặt, ủng hộ rapper 8X.

Trước Anh trai vượt ngàn chông gai, Đinh Tiến Đạt gác lại hoạt động nghệ thuật chu toàn chăm sóc tổ ấm của mình Ảnh: FBNV

Vợ Đinh Tiến Đạt nói gì khi chồng trở lại showbiz?

Trước khi có sự trở lại ấn tượng này, Đinh Tiến Đạt từng có quãng thời gian dài vắng bóng trong showbiz. Tại sự kiện, nam rapper cũng thẳng thắn chia sẻ về chuyện ở ẩn và lý do quyết định tái xuất với nghệ thuật. Chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên, chị Thụy Vy - vợ của Đinh Tiến Đạt bày tỏ niềm hạnh phúc khi chồng quyết định trở lại với nghệ thuật và tỏa sáng trên sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai. Ủng hộ chồng trở lại với showbiz, Thụy Vy không lo lắng trước những cám dỗ trong nghề. Bởi cô đặt niềm tin ở người bạn đời và cho rằng rapper 8X đủ bản lĩnh để vượt qua.

Đinh Tiến Đạt trở lại showbiz, vợ kín tiếng có sợ bị cám dỗ?

Đinh Tiến Đạt (Mr.D) tham gia nghệ thuật từ năm 1995 với vai trò vũ công của Vũ đoàn Hoàng Thông và là biên đạo chính cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khi ấy, sau đó anh kết hợp cùng ca sĩ Thanh Thảo và cho ra đời nhiều bản hit như Đêm không sao, Chàng và nàng, Ok mình chia tay… Năm 2003, Tiến Đạt chính thức hoạt động solo với vai trò rapper. Năm 2017, Tiến Đạt tạm dừng nghệ thuật để tập trung vào công việc kinh doanh. Mãi cho đến năm 2024, anh nhận lời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và trở lại con đường nghệ thuật đầy đam mê và nhiệt huyết.