Đinh Y Nhung: Đừng gọi tôi là 'nữ hoàng cảnh nóng'

Đinh Y Nhung trở lại với phim điện ảnh của Lý Hải M.H

Chiều 8.12, Đinh Y Nhung có mặt tại buổi ra mắt dàn diễn viên Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1980 thuộc tuyến nhân vật chính trong tác phẩm này nhưng hiện tại vẫn chưa được đoàn phim tiết lộ quá nhiều.

Thời gian gần đây, Đinh Y Nhung cũng bắt đầu trở lại với phim truyền hình và phim điện ảnh. Đối với Đinh Y Nhung, dù đã có kinh nghiệm đóng phim nhưng mỗi khi nhận dự án mới cô đều có áp lực riêng, đó chính là động lực để cô hoàn thành vai diễn tốt nhất.

Nhan sắc của Đinh Y Nhung ở tuổi 43 FBNV

Bên cạnh đó, vợ đạo diễn Lưu Huỳnh cũng thừa nhận cô rất thích những vai diễn khó và có chiều sâu. "Tôi tham vọng có những vai diễn khó vì càng khó tôi thấy nó thử thách. Thậm chí, tôi muốn nhân vật đó phải thay hình đổi dạng hoặc khác với nhân vật mà tôi từng đóng. Tôi có kỳ vọng đóng những vai diễn kỳ quặc và đòi hỏi diễn xuất vượt cả khả năng của mình. Hiện tại, tôi nghĩ mình cũng có vài vai diễn khó rồi và sắp tới sẽ ra mắt công chúng", sao phim Lấy chồng người ta chia sẻ với Thanh Niên.

Mặt khác, Đinh Y Nhung khẳng định cô chưa bao giờ có ý nghĩ lấn át hào quang của đàn em dù bản thân đã nổi tiếng. Cô bày tỏ: "Từ lúc tôi mới vào nghề tới giờ, tôi chưa bao giờ lấn át ai hết. Tôi tới phim trường làm việc, tôi biết được điều gì thì tôi chia sẻ điều đó và cùng nắm tay nhau để đi lên chứ tôi chưa bao giờ cạnh tranh hoặc chà đạp ai".

Đinh Y Nhung hy vọng mình có thêm nhiều vai diễn khó để thử thách chính mình FBNV

Song song đó, nữ diễn viên 8X còn tâm sự về danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng" của mình. "Thời con gái, tôi chưa bao giờ đóng "cảnh nóng" nhưng khi tôi sinh con xong và con lớn rồi thì tôi lại bắt đầu được mời vào dạng vai có phân đoạn này trong những tác phẩm điện ảnh. Tôi cũng không biết vì sao, có thể do trời thương nên cơ thể của mình vẫn còn tốt và một phần do mình tập luyện nữa. Khi lên hình, nhân vật của tôi vẫn có hình ảnh, vóc dáng đẹp. Lúc đầu, tôi có đắn đo, lo sợ một chút nhưng nghĩ lại đó là nghề nghiệp, là nhân vật mình thể hiện chứ không phải Đinh Y Nhung. Ví dụ, trong phim Thiên linh cái, hình thể rất đẹp nhưng đó vẫn là của nhân vật chứ không phải tôi. Tôi may mắn được đạo diễn nhìn thấy được vẻ đẹp và phù hợp với vai diễn, đồng thời, tôi cũng là người thấu hiểu nhân vật nên tôi có thể làm tốt cũng như sẵn sàng hy sinh cho vai diễn. Còn bây giờ, đừng gắn mác cho tôi danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng" mà là "nữ hoàng vai khó" bởi tôi muốn có nhiều vai khó hơn nữa", vợ đạo diễn Lưu Huỳnh tâm sự.

Về cuộc sống gia đình, Đinh Y Nhung và ông xã đều có quan điểm phân biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống. Nữ diễn viên 8X chia sẻ: "Chúng tôi có quan niệm công việc là ở ngoài và sòng phẳng với nhau còn về nhà chỉ có gia đình". Đồng thời, hai vợ chồng của Đinh Y Nhung cũng giáo dục con gái để bé hiểu được tính chất công việc của cha mẹ.