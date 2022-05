Disney+ chính thức 'thầu' Daredevil sau 4 năm lận đận

Nguồn tin của Variety trong ngày 20.5 xác nhận nền tảng Disney+ đang thực hiện series siêu anh hùng Daredevil, chính thức "tiếp quản" từ tay "gã khổng lồ" trực tuyến Netflix. Lận đận đến 4 năm, nay nhân vật Daredevil sẽ được làm mới trong series cùng tên do Matt Corman, Chris Ord sản xuất và viết kịch bản. Trong 3 mùa phim Daredevil phát trực tuyến trên Netflix trước đây, nhân vật siêu anh hùng cùng tên do Charlie Cox thủ vai. Nam nghệ sĩ, cùng với diễn viên Vincent D’Onofrio từng xuất hiện trong "Vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU). Charlie Cox thì xuất hiện trong tư cách khách mời trong bom tấn Spider-Man: No Way Home (2021) với thân phận Matt Murdock còn Vincent D’Onofrio thì đóng trong series Hawkeye với vai Kingpin. Trở lại năm 2018, mùa thứ 4 của series Daredevil bị Netflix thẳng tay "xóa sổ", nhiều đồn đoán được dấy lên là series này cũng như những series khác như Luke Cage và Iron Fist đã tìm được nhà mới. Cho đến khi thông tin Disney+ thực hiện Daredevil, nguồn tin mới chắc chắn. Nguồn tin trên cũng nhấn mạnh, nhiều khả năng Charlie Cox và Vincent D’Onofrio tiếp tục tái xuất trong Daredevil bản mới nhưng phía Marvel chưa lên tiếng xác nhận dàn diễn viên, nội dung.

Trong điều khoản hợp đồng của Marvel với Netflix, phía Marvel không được làm mới nhân vật trong các sản phẩm phim ảnh mới trong vòng 2 năm kể từ khi các nhân vật mà Netflix từng thực hiện bị "khai tử". Năm 2018, khi Daredevil bị xóa khỏi Netflix, nhiều thông tin rộ lên rằng đến khoảng năm 2020 thì Daredevil mới có thể được làm lại. Tham vọng giữa các bên thời kỳ đầu đó là khi thực hiện hàng loạt series riêng biệt như Daredevil, Jessica Jones, The Punisher và Iron Fist, tất cả sẽ được tập hợp lại trong một series chung na ná như biệt đội siêu anh hùng Avengers mang tên The Defenders.

Siêu anh hùng Daredevil xuất hiện rất sớm trong truyện tranh Marvel Comics. Nhân vật này do Stan Lee và artist Bill Everett sáng tạo, có mặt trong tập truyện cùng tên đầu tiên vào năm 1964. Daredevil còn được biết đến với biệt danh "The Man Without Fear".