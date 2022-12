Disney hé lộ loạt siêu phẩm sắp trình làng năm 2023

Bom tấn Marvel giai đoạn 5

Năm 2023 sẽ khởi đầu giai đoạn 5 của vũ trụ điện ảnh Marvel mà “phát súng” mở màn chính là bom tấn Ant Man and the Wasp: Quantumania. Cuộc chiến của người kiến giờ đây đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi bộ phim đưa người xem đến với một thế giới mới - Cõi lượng tử với muôn vàn điều kì bí. Bên trong Lượng Tử Giới là cả một vũ trụ bí mật với hệ sinh thái riêng cùng nhiều cây cối, sinh vật, chủng tộc, người máy lẫn phe phái riêng.

Ở phần phim này, Ant Man sẽ chính thức đụng độ với Kang the Conquerer - ác nhân đa vũ trụ được đánh giá là thâm độc và sở hữu sức mạnh còn kinh khủng hơn cả Thanos. Trước đây, Kang the Conquerer đã được giới thiệu thông qua sê-ri Loki nhưng chưa khai thác sâu. Tại hội nghị Disney Content Showcase APAC 2022, Đồng chủ tịch của Marvel Studios Louis D’Esposito chia sẻ ông và đội ngũ của mình đang rất háo hức chờ đợi phản ứng của khán giả toàn cầu cuối cùng cũng sắp được chính thức gặp gỡ nhân vật phản diện quan trọng nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel trong giai đoạn 5.

Ngoài ra, 2023 cũng sẽ là một năm rất đặc biệt với fan của đội vệ binh dải ngân hà khi Guardians of the Galaxy Vol 3 được trình chiếu vào 5.5.2023 sẽ là phần phim cuối cùng mà các vệ binh dải ngân hà đời đầu gồm: Star Lord, Gamora, Groot, Drax, Mantis, Rocket Raccoon và Nebula còn đồng hành trong một phần phim. Đặc biệt, Disney cũng đã chính thức hé lộ tạo hình nhân vật Adam Warlock do Will Poulter thủ vai. Đây là “đứa con” được Ayesha tạo ra để tiêu diệt nhóm vệ binh. Tuy nhiên, có khả năng cao anh sẽ về chung chiến tuyến với đội vệ binh và làm nên thế hệ Vệ binh dải ngân hà mới.

Trong thời kì “hậu Avengers”, Disney cùng Marvel Studios vẫn đang từng bước kiến tạo và mở rộng thế giới siêu anh hùng khổng lồ. Ở thị trường phim chiếu rạp, The Marvels cũng là bom tấn đang được chờ đợi, sẽ được ra mắt sau Ant Man and the Wasp: Quantumania và Guardians of the galaxy Vol 3. Về phía các sê-ri độc quyền, năm sau, Disney+ sẽ tiếp tục cho phát hành Loki mùa 2 cùng bộ phim dài tập mới toanh xoay quanh đặc vụ Nick Furry là Secret Invasions.

Bước sang một giai đoạn mới, Marvel cũng đã công bố hàng loạt các tên tuổi lớn sẽ gia nhập vũ trụ điện ảnh. Trong đó phải kể đến Olivia Coleman, nữ diễn viên kì cựu từng được đề cử vô số giải thưởng hàn lâm sẽ góp mặt trong Secret Invasions. Tiếp đó, mỹ nam Hàn Quốc Park Seo Joon cũng đã trở thành “người nhà” Marvel khi anh xác nhận tham gia bom tấn The Marvels. Ngoài ra còn có Quan Kế Huy - ngôi sao gốc Việt đang được Hollywood trọng vọng nhờ vai diễn xuất chúng trong phim Everything everywhere at once. Anh sẽ đảm nhận một vai diễn quan trọng trong sê-ri Loki mùa 2, được phát sóng trên Disney+.

Elemental, live-action Nàng tiên cá và loạt phim đậm chất ‘Nhà Chuột’

Khi nhắc đến Disney, công chúng sẽ luôn nhớ đến những tác phẩm hoạt hình đầy tính nhân văn không chỉ khiến trẻ em say đắm mà đến cả khán giả trưởng thành cũng phải tâm đắc, gật gù. Tại Disney Content Showcase APAC 2022, Disney cho biết họ sẽ tiếp tục viết nên những ước mơ và gửi gắm sự kì diệu của cuộc sống thông qua những bộ phim hoạt hình mới ra mắt trong năm 2023. Gần nhất sẽ là Elemental, một bộ phim hoạt hình thuộc Pixar Studio lấy bối cảnh thế giới của các nguyên tố nước, lửa, đất và khí.





Mới đây, Elemental cũng đã cho tung trailer rực rỡ sắc màu và vô cùng dí dỏm. Bộ phim nói về chuyện tình ngang trái của nàng lửa Ember và chàng nước Wade. Dù xuất thân tương khắc nhưng họ lại dần cảm mến nhau và học được cách mở lòng mình với những con người, suy nghĩ khác biệt trong cuộc sống. Ý tưởng đột phá của Elemental đến từ đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Peter Sohn. Bộ phim được kì vọng sẽ tạo nên thành công bùng nổ như Soul đã từng. Elemental sẽ được trình làng vào mùa xuân năm 2023.

Đặc biệt, 2023 cũng là cột mốc hãng phim Disney tròn 100 tuổi. Để kỉ niệm nhân dịp đặc biệt này, “Nhà Chuột” sẽ cho ra mắt phim hoạt hình Wish đong đầy thông điệp về sức mạnh của những giấc mơ, hoài bão. Tác phẩm kỉ niệm 100 năm Disney sẽ được lấy bối cảnh tại vương quốc giả tưởng Rosas, với nhân vật chính là công chúa Asha trên hành trình bảo vệ quê hương mình trước một thế lực hắc ám. Disney đã mời ngôi sao nhạc kịch từng đoạt giải Oscar Ariana Debose lồng tiếng cho công chúa Asha. Phần âm nhạc của Wish được sáng tác bởi Chris Buck, người từng tạo nên những bản hit của Frozen. Đạo diễn hình ảnh của phim là Fawn Veerasunthorn, nhân tài gốc Thái Lan từng làm nên những thước phim tuyệt đẹp của Raya and the last dragon.

Thu hút sự chú ý của báo giới tại Disney Content Showcase APAC 2022 còn có The Little Mermaid (Nàng tiên cá), Snow White (Bạch Tuyết) và Mufasa. Đây là 3 dự án live-action được phát triển từ những bộ phim hoạt hình mang tính biểu tượng của Disney. Có thể nói, chúng đều là những bộ phim rất liều lĩnh khi Disney đã có những sự thay đổi táo bạo về cốt truyện lẫn tạo hình nhân vật trong phim.

Cả hai nữ diễn viên thủ vai nàng tiên cá (Hailey Bailey) và Bạch Tuyết (Rachel Zegler) đều là người da màu. Vì vậy, thời gian gần đây, sự lựa chọn diễn viên của Disney cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong khi đó, Mufasa cũng sẽ là thử thách lớn cho hãng khi khắc họa câu chuyện về quá trình trưởng thành của một trong những nhân vật hoạt hình được yêu thích nhất mọi thời đại - vua sư tử Mufasa trong The lion king.

Sự trở lại của Indiana Jones và vũ trụ Star Wars

Trải qua hàng chục năm, Indiana Jones và Star Wars đều giữ vững vị trí tượng đài trong dòng phim phiêu lưu và viễn tưởng. Chúng cũng là những tựa phim hái ra tiền và lưu lại kí ức sâu đậm trong lòng cộng đồng yêu điện ảnh nhiều thế hệ. Trong năm 2023, với hai thương hiệu này, Disney sẽ tiếp tục chứng minh rằng những câu chuyện và nhân vật hay luôn có tiềm năng khai thác vô hạn.

Năm 2023, khán giả sẽ được chứng kiến sự trở lại của huyền thoại Indiana Jones sau 13 năm. Nam diễn viên Harrison Ford lần đầu đảm nhận vai diễn Indiana Jones vào năm 1981 và đã trải qua 27 năm đồng hành cùng loạt phim. Vào 30.6.2023, “già gân” của Hollywood sẽ lại đội mũ phớt, tay cầm roi da và bước vào một cuộc hành trình mới đầy kịch tính. Bên cạnh đó, Indiana Jones 5 sẽ có sự tham gia của những gương mặt tên tuổi khác như Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge và Mads Mikkelsen - ngôi sao người Đan Mạch từng ghi dấu ấn sâu đậm với loạt phim Hannibal và gần đây nhất là Fantastic Beasts.

Mads Mikkelsen được cho là gương mặt đáng mong đợi nhất trong Indiana Jones 5 khi sự xuất hiện của anh vừa có thể đem lại một màn đối đầu thú vị với nhân vật Indiana Jones của Harrison Ford nhưng cũng có thể là một nhân vật đồng minh hay truyền nhân tuyệt vời của nhà khảo cổ học lừng danh.

Disney Content Showcase APAC 2022 cũng chiêu đãi cánh báo chí các thước phim nhá hàng của hàng loạt các sê-ri xoay quanh vũ trụ Star Wars sẽ được ra mắt trong năm 2023. Trong đó có: Ashoka, The Mandalorian mùa 3, Star Wars Vision Volume 3, Star Wars: The Bad Batch mùa 2 và Star Wars The Acolyte. Việc ngôi sao Trò chơi con mực Lee Jung Jae gia nhập dàn cast Star Wars The Acolyte cũng khiến cho sê-ri này trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết, nhất là với khán giả châu Á.