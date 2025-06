Disney thua cuộc trong vụ tranh chấp nhân sự cấp cao với YouTube

Thẩm phán tại Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ) đã bác bỏ yêu cầu của Disney về việc ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn Justin Connolly - cựu lãnh đạo cấp cao của công ty gia nhập YouTube với vai trò Phó chủ tịch toàn cầu phụ trách mảng truyền thông và hợp tác thể thao.

Tháng trước, Disney đã đệ đơn kiện YouTube và Justin Connolly, cáo buộc 2 bên vi phạm hợp đồng, can thiệp trái phép vào quan hệ hợp đồng và cạnh tranh không lành mạnh sau khi ông Justin Connolly rời Disney để đầu quân cho nền tảng video thuộc sở hữu của Google.

Ông Justin Connolly - nhân sự cấp cao được hai "ông lớn" Disney và YouTube "tranh giành" Ảnh: ESPN

Trong phán quyết ngày 5.6, thẩm phán James C. Chalfant đã bác bỏ yêu cầu của Disney nhằm ngăn Justin Connolly làm việc tại YouTube. Thẩm phán đưa ra 3 lý do chính: Disney không chứng minh được đây là tình huống khẩn cấp; việc cấm Justin Connolly làm việc sẽ gây thiệt hại cho cá nhân ông Justin Connolly nhiều hơn so với lợi ích mà Disney nhận được; và cuối cùng, Disney chưa đưa ra đủ cơ sở thuyết phục để chứng minh mình có khả năng thắng kiện.

Trả lời báo chí sau phán quyết, người phát ngôn của Disney cho biết: "Chúng tôi thất vọng với quyết định hôm nay, nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý cần thiết".

Trước khi gia nhập YouTube, Justin Connolly đã có 2 thập kỷ làm việc tại Disney và ESPN, gần đây nhất giữ chức Chủ tịch Bộ phận phân phối nền tảng Disney, nơi ông phụ trách toàn bộ hoạt động bán hàng truyền thông cho bên thứ ba, tiếp thị và vận hành kinh doanh liên quan đến đối tác, bao gồm cả YouTube.

Disney cho biết hợp đồng cấp phép với YouTube TV sắp hết hạn và cho rằng việc ông Justin Connolly - người trực tiếp đàm phán thỏa thuận này vài tháng trước, rời sang phía đối tác cạnh tranh là cực kỳ bất lợi khi Disney đang chuẩn bị thương lượng hợp đồng mới.

Cuộc chiến giữa 2 "gã khổng lồ" ngành giải trí vẫn chưa đi đến hồi kết Ảnh: shellypalmer

Phản hồi lại trong hồ sơ ngày 2.6, YouTube cho biết họ đã khẳng định rõ với Disney rằng ông Justin Connolly sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động đàm phán nào liên quan đến thỏa thuận cấp phép giữa hai bên. Theo YouTube, từ tháng 4.2025, họ đã trao đổi với Disney về việc tuyển dụng Justin Connolly và được yêu cầu ưu tiên quá trình gia hạn hợp đồng, vốn thường chỉ bắt đầu vào khoảng tháng 8.

YouTube cũng cáo buộc Disney cố tình sử dụng ông Justin Connolly như một "con tốt" để gây sức ép trong quá trình đàm phán.

Trong khi đó, Disney lập luận rằng Justin Connolly đã ký hợp đồng làm việc 3 năm vào tháng 11.2024 và hành động chuyển sang YouTube là vi phạm điều khoản ràng buộc này. Tuy nhiên, theo phía YouTube, Justin Connolly được Disney thuê theo hình thức "at-will" (có thể chấm dứt bất cứ lúc nào) và việc buộc ông từ bỏ vị trí hiện tại tại YouTube đi ngược lại với các quy định pháp luật hiện hành tại bang California (Mỹ).

Ngoài ra, YouTube còn phản bác lý do khẩn cấp mà Disney đưa ra, nhấn mạnh rằng công ty này đã biết rõ về kế hoạch chuyển việc của Justin Connolly trong suốt hơn 6 tuần trước khi chính thức đệ đơn kiện.