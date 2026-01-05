Dispatch từ bỏ truyền thống 'khui' tin đồn hẹn hò đầu năm của các sao?

Trong nhiều năm qua, Dispatch được xem là "hung thần" của nghệ sĩ xứ Hàn khi đều đặn mỗi ngày 1.1 hằng năm đều tung ra ít nhất một tin hẹn hò chấn động. Từ Rain và Kim Tae Hee, YoonA và Lee Seung Gi, cho đến IU và Lee Jong Suk, những "quả bom" tình ái đầu năm của Dispatch luôn chiếm trọn mặt báo và mạng xã hội.

Tuy nhiên, kể từ năm 2024, Dispatch bất ngờ giữ im lặng. Đến ngày 1.1.2026, truyền thống lâu năm này vẫn không quay trở lại, làm dấy lên thắc mắc trong cộng đồng người hâm mộ: Điều gì đã khiến Dispatch thay đổi?

Lý do Dispatch từ bỏ truyền thống cũ

Theo Kbizoom ngày 5.1, một trong những lý do quan trọng khiến Dispatch dừng việc phanh phui chuyện hẹn hò của người nổi tiếng là sự thay đổi trong cách nhìn nhận về bối cảnh xã hội. Những năm gần đây, Hàn Quốc liên tục trải qua các bi kịch quốc gia và những giai đoạn tang thương tập thể.

Dispatch từng gây chấn động vào ngày 1.1 hằng năm với các tin hẹn hò của sao Hàn, nhưng truyền thống này đã gián đoạn suốt 3 năm qua Ảnh: Kbizoom

Trong các năm xảy ra những sự kiện đau lòng, như thảm họa Itaewon hay sự ra đi của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Dispatch đã chủ động lựa chọn im lặng. Điển hình là cuối năm 2023, sau khi diễn viên Lee Sun Kyun qua đời, thay vì đăng tin hẹn hò, Dispatch công bố một phóng sự điều tra chỉ trích gay gắt vai trò của cảnh sát và một bộ phận truyền thông trong việc gây áp lực lên cố diễn viên.

Đầu năm 2025, Hàn Quốc tiếp tục chìm trong không khí tang thương sau vụ rơi máy bay Jeju Air và những biến động chính trị nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, việc tung tin đồn tình ái bị xem là thiếu nhạy cảm và phản cảm. Dispatch dường như đã nhận ra rằng việc giữ gìn sự tôn trọng của công chúng quan trọng hơn những cú bùng nổ về lượt xem.

Từ 'săn sao' chuyển sang báo chí điều tra

Dispatch cũng đang trải qua sự chuyển mình rõ rệt về định hướng nội dung. Thay vì theo đuổi các bức ảnh thâm nhập đời tư, trang tin này ngày càng tập trung vào những tuyến bài điều tra có tác động xã hội và chính trị.

Dispatch từng gây chấn động khi phanh phui các cáo buộc liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn CJ và việc tuyển chọn các cô gái trẻ để "mua vui", công bố nhiều bằng chứng cụ thể như lịch trình, tin nhắn và tài liệu nội bộ. Những bài viết này cho thấy cách quyền lực kinh tế có thể chi phối sự nghiệp của nghệ sĩ trẻ, qua đó định vị Dispatch như một đối trọng với các tập đoàn lớn.

Gần đây, Dispatch tiếp tục làm dậy sóng dư luận khi hé lộ chi tiết vụ lạm dụng quyền lực liên quan đến diễn viên hài Park Na Rae, trong đó có các cáo buộc về hoạt động y tế trái phép, được cho là có sự liên quan đến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Những thông tin này đã dẫn tới các cuộc điều tra chính thức, cho thấy giá trị pháp lý của các bằng chứng mà Dispatch thu thập vượt xa những tin đồn tình ái thông thường.

Không chỉ phanh phui tiêu cực, Dispatch còn góp phần khôi phục danh tiếng cho một số nghệ sĩ. Trong vụ việc của Kim Seon Ho, khi nam diễn viên bị bạn gái cũ tố cáo thao túng và ép phá thai, Dispatch đã công bố 128 đoạn tin nhắn KakaoTalk kéo dài nhiều tháng. Những bằng chứng này đã đảo chiều dư luận, cho thấy Kim Seon Ho từng có ý định chịu trách nhiệm, trong khi người tố cáo bị phát hiện không trung thực. Bài điều tra được xem là yếu tố then chốt giúp sự nghiệp của nam diễn viên được cứu vãn.

Trong cuộc xung đột giữa Min Hee Jin và HYBE, Dispatch cũng giữ cách tiếp cận trung lập thay vì cảm tính, công bố các tài liệu đào tạo, phân tích tài chính, mốc thời gian và bản ghi âm. Qua đó, công chúng hiểu rằng cốt lõi của tranh chấp nằm ở hợp đồng và lợi ích kinh tế, không đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân.

Tin hẹn hò ngày 1.1 không còn 'hái ra tiền'?

Ở thời kỳ đỉnh cao, tin hẹn hò đầu năm mang lại cho Dispatch lượng truy cập khổng lồ và khẳng định quyền lực với giới giải trí. Các công ty quản lý và nghệ sĩ thường buộc phải lên tiếng, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của trang tin này.

Tuy nhiên, theo thời gian, mô hình đó dần mất sức hút. Công chúng ngày càng mệt mỏi với việc xâm phạm đời tư, trong khi người hâm mộ quốc tế liên tục chỉ trích Dispatch vì các vấn đề đạo đức báo chí. Những tin tình ái thường chỉ gây chú ý trong thời gian ngắn và nhanh chóng bị lãng quên.

Tin bài về việc hẹn hò của Dispatch đang nhường chỗ cho những tuyến bài điều tra có sức nặng và có trách nhiệm với xã hội Ảnh: Chosun

Bên cạnh đó, mạng xã hội giúp người hâm mộ dễ dàng tự phát hiện các "dấu hiệu hẹn hò" nhanh hơn cả báo chí. Các công ty giải trí cũng mạnh tay hơn trong việc khởi kiện xâm phạm đời tư, khiến các cuộc theo dõi kiểu paparazzi trở nên rủi ro về pháp lý. Giá trị độc quyền của ảnh hẹn hò vì thế không còn như trước.

Dispatch đang dần rời bỏ hình ảnh chuyên trang săn đời tư để trở thành một thế lực báo chí điều tra không chính thức, sở hữu những bằng chứng có thể làm lung lay các tập đoàn lớn hoặc cứu vãn sự nghiệp của nghệ sĩ. Sự thay đổi này phản ánh không chỉ quá trình trưởng thành của Dispatch, mà còn là sự dịch chuyển trong kỳ vọng của công chúng đối với văn hóa giải trí Hàn Quốc.