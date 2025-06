‘Dịu dàng màu nắng’ tập 1: Vai diễn của Lương Thu Trang bị ghét ngay tập đầu

Diễn viên Lương Thu Trang và Duy Hưng sẽ đóng chính trong phim Dịu dàng màu nắng tập 1 sẽ lên sóng tối nay 2.6 trên VTV1 lúc 21 giờ. Ngay tập đầu tiên đã có những diễn biến cho thấy vai diễn Lan Anh của Lương Thu Trang bị ghét ngay từ đầu bởi tính cách khó ưa, đỏng đảnh…

Xuân kể cho anh họ nghe việc mình bị lừa tiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lương Thu Trang đóng vai phản diện trong phim mới

Có vẻ Lan Anh dù có cuộc sống không mấy khá giả với chồng là Bắc (Duy Hưng) cùng con trai nhưng ăn diện rất sang chảnh. Nên khi đi tiệc sinh nhật về muộn để con trai đợi, cô đã nhận ngay "lời khen" của Xuân (Ngọc Huyền) - cô em họ bên chồng: "Chị Lan Anh ngày càng xinh nhỉ". Lan Anh cũng không vừa, định chọc ngoáy gì đấy với Xuân nhưng bị chồng "vịn" lại. Bắc cũng không quên nhắc nhở khi thấy vợ nồng nặc mùi rượu và muốn cô đừng nên về muộn để con trai chờ. Lan Anh tỏ ra không hài lòng với những lời của chồng.

Lương Thu Trang tiếp tục đóng vai phản diện trong Dịu dàng màu nắng sau Trạm cứu hộ trái tim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một vài diễn biến khác của tập 1 Dịu dàng màu nắng còn cho thấy Xuân từ quê lên thành phố và tìm đến nhà trọ của anh họ. Cô gặp Bắc và than thở bị lừa tiền mất hết 20 triệu đồng. Bắc đã an ủi Xuân. Chưa hết, trên đường cô con bị một chiếc ô tô đụng trúng, may là chỉ bị thương nhẹ ở chân. Tuy nhiên trong khi tài xế xuống xe năn nỉ và muốn Xuân đợi anh ta chở khách xong sẽ quay lại đưa cô đi bệnh viện thì Xuân cho rằng tài xế muốn trốn. Vị khách tên Phong (Quốc Anh) khó chịu xuống xe mắng vốn Xuân cố tình "ăn vạ" vì trông bộ dạng cô chẳng vấn đề gì.

Bắc nhắc nhở vợ khi thấy Lan Anh về muộn và nồng nặc mùi rượu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dịu dàng màu nắng tập 1: Lan Anh không chấp nhận cuộc sống khốn khó cùng chồng?