‘Dịu dàng màu nắng’ tập 8: Vợ chồng Bắc ly hôn?

Phim Dịu dàng màu nắng tập 7 tối qua tiếp tục những diễn biến gay cấn khi xóm trọ chuẩn bị tiệc chia tay Thảo về quê lấy chồng. Lan Anh mua bánh kem chúc mừng Thảo và muốn tham dự cùng mọi người cho đông đủ. Nhưng người tình của cô gọi điện muốn gặp lần cuối. Vậy là Lan Anh nói dối phải đi làm cho khách VIP nên không tham dự được. Bắc tin tưởng vợ và hẹn sẽ đến tận trung tâm làm đẹp để đón Lan Anh sau khi cô xong việc.

Trong Dịu dàng màu nắng tập 8, cuối cùng Bắc cũng bắt quả tang vợ ngoại tình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bữa tiệc tại khu trọ, Thảo uống say và sau đấy rủ mọi người đi hát karaoke. Tại đây, Thảo nhìn thấy Phong - vị sếp đẹp trai mà Thảo thầm thương trộm nhớ. Mối tình đơn phương của Thảo dành cho Phong chỉ có Nam và sau đó Xuân cũng biết. Xuân nói riêng với Thảo rằng nếu có tình cảm thì cứ thổ lộ, nói ra để không có gì hối tiếc. Vậy là Thảo chạy tới chỗ Phong ôm chầm lấy anh, khóc ngất khiến mọi người phải can thiệp. Còn Phong thì nghĩ Thảo say nên làm quấy...

Phim Dịu dàng màu nắng tập 7 còn có cảnh Bắc đến chỗ Lan Anh làm để đón cô như đã hẹn nhưng trung tâm làm đẹp đóng cửa, anh gọi điện thì Lan Anh khóa máy. Bắc nhắn tin cho vợ biết rồi tính qua chỗ mọi người đang hát karaoke.

Bắc đánh đồng nghiệp và bị giữ ở đồn công an khiến Lan Anh, Xuân hốt hoảng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Dịu dàng màu nắng tập 8 tối nay 11.6 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục những diễn biến hấp dẫn khi Bắc đang đi trên đường thì thấy Lan Anh cùng người tình bước ra từ khách sạn. Hai người còn ôm nhau tình tứ…

Một tình tiết gây tò mò trong tập tối nay là hình như Bắc không về phòng trọ. Mọi người trong khu trọ cũng đang bàn tán chuyện vợ chồng Bắc. Sau đấy Nghĩa nói cho Xuân và cả Lan Anh biết chuyện Bắc bị công an giữ vì đánh nhau với đồng nghiệp ở nhà máy.

