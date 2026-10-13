DJ Mie: Sắc vóc nóng bỏng tuổi 31 và màn rẽ hướng trong showbiz

3 năm sau thành công ở Quỷ cẩu, Mie trở lại điện ảnh với vai diễn trong Án mạng xém hoàn hảo do Đức Nguyễn làm đạo diễn. Trong lần tái xuất này, người đẹp 9X đảm nhận vai Trinh - một nữ TikTok sở hữu hàng triệu lượt xem, ghi điểm bởi vẻ ngoài năng động, nhưng lại vô tình vướng vào một vụ án mạng oái oăm. Theo Mie, vai diễn đòi hỏi có sự kết hợp giữa nét hài hước, bốc đồng và chiều sâu tâm lý. Đây được xem là một thử thách cho cô trong sự nghiệp phim ảnh.

Mie nói về màn tái xuất điện ảnh

Tạo hình của Mie trong phim Án mạng xém hoàn hảo Ảnh: NVCC

Trước đó, Mie được khán giả biết đến với hình ảnh một nữ DJ sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng. Chính điều này khiến cô không tránh khỏi áp lực vì những định kiến về một “tay ngang”. Tuy nhiên bằng tinh thần cầu thị, Mie đã dành thời gian đọc kỹ từng nhận xét mà khán giả dành cho mình ở dự án trước, đồng thời chủ động theo học lớp giải phóng hình thể, trau dồi về đài từ để chuẩn bị cho màn hóa thân này.

Khác với các nhân vật đơn sắc trước đó, Mie thể hiện sự bứt phá lớn ở các phân cảnh yêu cầu sự lắng đọng. Đạo diễn Đức Nguyễn nhận xét: “Mie đã làm tôi bất ngờ ngay từ buổi casting. Cô ấy không chỉ đóng cảnh hài, mà còn khiến người xem rung động ở những phân đoạn đòi hỏi chiều sâu”.

Về phần mình, Mie chia sẻ khi quyết định thử sức ở lĩnh vực mới như phim ảnh, việc nhận những ý kiến trái chiều là điều không tránh khỏi, nhất là khi mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh cô đứng phía sau bàn DJ.

Mie thừa nhận không tránh khỏi áp lực khi thử sức với điện ảnh Ảnh: NVCC

Tuy nhiên ngay từ đầu, người đẹp 9X đã xác định bản thân vẫn còn nhiều điều để cải thiện, học hỏi, nên xem những lời khen ngợi là động lực giúp bản thân tự tin hơn. Còn với những lời góp ý, cô cố gắng lắng nghe, chọn lọc để biết mình cần thay đổi ở đâu.

“Thật ra tôi cũng có áp lực chứ. Vì khi đã nhận lời tham gia một bộ phim thì tôi muốn làm tốt nhất trong khả năng của mình, không chỉ cho bản thân mà còn vì cả ê kíp đã tin tưởng trao cơ hội. Tôi rất vui khi lần trở lại này nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, nhưng tôi nghĩ đây vẫn chỉ là một bước trong hành trình học hỏi của mình thôi”, cô chia sẻ.

Điện ảnh không phải cuộc dạo chơi

Ban đầu, điện ảnh đến với Mie như một cơ duyên và cũng là cơ hội để người đẹp khám phá một khả năng mới của bản thân. Nhưng càng được tham gia vào quá trình làm phim, cô càng cảm thấy yêu thích công việc diễn xuất. Mỗi vai diễn đều mang đến cho Mie những trải nghiệm rất khác với công việc DJ.

Vẻ gợi cảm của Mie ở tuổi 31 Ảnh: NVCC

Nếu ở trên sân khấu, "chị đẹp" 9X được thể hiện năng lượng và cá tính của chính mình thì khi đóng phim, cô phải học cách đặt mình vào cuộc sống, cảm xúc và suy nghĩ của một nhân vật khác. "Điều đó vừa khó nhưng cũng rất thú vị", cô nói.

Khi được hỏi về chuyện đi đường dài với điện ảnh, Mie chia sẻ bản thân không muốn nói quá nhiều về những kế hoạch dài hạn, nhưng cô chắc chắn đây không phải là một cuộc dạo chơi. Nếu có những kịch bản và cơ hội phù hợp, người đẹp 9X mong được tiếp tục thử sức, học hỏi và từng bước trưởng thành hơn với vai trò diễn viên. Dù vậy, cô nhấn mạnh âm nhạc và DJ vẫn luôn là một phần rất quan trọng đối với chặng đường làm nghề của mình.