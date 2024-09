DJ mới của 'Rap Việt' nói gì khi bị so sánh với Mie và Wukong?

Sau khi Rap Việt mùa 4 công bố giám khảo, MC và các nhà sản xuất âm nhạc, ban tổ chức tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi mời The Hotel Lobby đảm nhận vị trí DJ. The Hotel Lobby gồm 2 thành viên là Tai và Johnny Lee.

Trước khi tham gia Rap Việt, bộ đôi này từng hợp tác với những sao quốc tế như Maroon 5, Ariana Grande, Christina Aguilera, Sia... Bên cạnh đó, ca khúc Believe In Me của cả hai cũng từng vào top 49 của Billboard Dance tại Mỹ.

The Hotel Lobby từng nhận giải thưởng MV xuất sắc nhất của MTV 2017 Ảnh: BTC

Nói về vai trò của mình tại Rap Việt 2024, The Hotel Lobby cho biết: "Mục tiêu chính của chúng tôi là nâng cao trải nghiệm âm nhạc cho thí sinh và khán giả. Chúng tôi ưu tiên chất lượng hơn số lượng, tập trung tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ để nâng cao sức hấp dẫn tổng thể của chương trình". Cả hai còn mong muốn khẳng định tầm quan trọng của DJ trong một chương trình âm nhạc.

Trong những mùa trước, DJ Mie và Wukong đều có những màn trình diễn thành công và để lại dấu ấn cho khán giả. Điều này khiến The Hotel Lobby ngưỡng mộ và xem đó là động lực. Theo bộ đôi DJ người Mỹ, những đóng góp của Mie và Wukong giúp họ có thêm nhiều nguồn cảm hứng khi tham gia Rap Việt mùa 4 thay vì cảm thấy áp lực bởi sự so sánh.

The Hotel Lobby mong được kết hợp với nhiều nghệ sĩ Việt Ảnh: BTC

Ngoài ra, thành viên Johnny Lee của The Hotel Lobby còn là người Mỹ gốc Việt. Chính vì thế, nam DJ này luôn khát khao cống hiến cho âm nhạc Việt Nam. "Âm nhạc Việt Nam sở hữu sự mới mẻ, các nhạc cụ độc đáo và đặc trưng văn hóa mà chưa nền âm nhạc quốc tế nào có. Vì thế, đây là nơi có tiềm năng trở thành một điểm đến thú vị để giới thiệu nền âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế", Johnny Lee chia sẻ.

Bên cạnh đó, DJ Tai cũng bày tỏ sự thích thú đối với âm nhạc, văn hóa và con người Việt Nam. Anh nói: "Theo tôi, Việt Nam là một đất nước đáng sống. Mọi người thân thiện và đều nói xin chào khi gặp mình. Điều đó làm mình rất bất ngờ về sự nhiệt tình của mọi người, đồ ăn cũng đa dạng và ngon".