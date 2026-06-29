DJ Pi Seven chia sẻ câu chuyện phía sau những định kiến

Pi Seven (tên thật là Nguyễn Tùng Em, sinh năm 1991, quê Cà Mau), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Nhiều năm trong nghề, Pi Seven tự hào mình vẫn giữ đúng nguyên tắc: Xong việc là về nhà, cố gắng giữ mình trước mọi hoàn cảnh.



Vốn yêu âm nhạc, thích những nơi sôi động, từ nhỏ Pi Seven đã nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ. Những ngày mới bắt đầu vào nghề, DJ Pi Seven vấp phải nhiều định kiến từ họ hàng, bạn bè. Bởi họ cho rằng môi trường này rất bạc và quá nhiều cám dỗ. Tuy nhiên, Pi Seven lại nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía ba mẹ và anh trai.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.

Bạn và DJ "bắt cặp" với nhau như thế nào?

Mình cũng thích DJ từ rất lâu rồi, nhưng mê thì chỉ mê vậy thôi, chàng thanh niên tỉnh lẻ lúc ấy chưa hiểu thế nào là nghề DJ và cũng chẳng thể ngờ sau này cuộc đời mình lại gắn với một nghề nghiệp liên quan đến âm nhạc. Trong một lần tình cờ đi chơi với bạn bè, mình vào một câu lạc bộ và lần đầu tiên nhìn thấy các DJ biểu diễn trên sân khấu.

Ngay sau bản nhạc ấy, mình quyết tâm sẽ học và theo DJ. Quyết tâm gắn bó với DJ của mình còn được thôi thúc bởi một lý do nữa, là mình muốn chiến thắng cảm giác sợ hãi đám đông. Làm DJ, khi chơi nhạc, mình dám đứng trước đám đông mà tự tin với niềm đam mê. Đó là cách vượt qua đám đông của riêng mình. (Cười)

Lịch trình một ngày của DJ sẽ như thế nào?

Mình không chơi DJ thường xuyên ở đâu cả, không gò bó vào địa điểm nào hay công ty nào nên thường lịch của mình cũng khá linh hoạt. Thường ngày, mình hay dậy vào khoảng 10 giờ, ăn trưa, cả chiều nghe những bản nhạc mới, làm nhạc, ăn tối, đi làm từ 9 -12 giờ, ăn đêm và thường là 1 giờ về nhà.

Tiêu chí nào để đánh giá một DJ giỏi? Độ nổi tiếng hay mức lương?

Người DJ giỏi là làm cho mọi người cảm thấy hưng phấn nhất khi nghe nhạc. Thường thì điều này sẽ dựa vào kỹ năng phối nhạc, tính độc đáo, sức lôi cuốn của bản nhạc và khả năng kết nối với mọi người. Ở Việt Nam hiện nay, một DJ giỏi chưa chắc đã nổi tiếng và ngược lại. Mình không đánh giá gì cả, nhưng mình thích chơi với người giỏi. Những DJ mình biết hầu hết đều có tài, có đất để phát triển ở thị trường Việt Nam.

Khi theo đuổi nghề DJ, bạn có gặp phải ngăn cản nào không?

Đúng rồi. Vì DJ thường làm việc trong những môi trường - nếu nói là không lành mạnh cũng không phải, nhưng những nơi mà DJ hay làm việc như bar, club thường hoạt động vào buổi đêm và thường bị gắn mác là "chơi bời". Với các bậc phụ huynh thì đi đêm về hôm là không thích rồi, còn giới trẻ hiện nay, nhiều người đã có cái nhìn cởi mở và đúng hơn về DJ.

Công việc của DJ luôn yêu cầu cao về sự sáng tạo, tươi mới trong bài nhạc của mình. Làm thế nào để bạn luôn làm mới và sáng tạo?

Mình luôn dành thời gian để update và làm mới bản nhạc cho người nghe không thấy nhàm chán. Mình nghe rất nhiều, lúc đi đường, lúc ngủ, mở máy tính lên là phải có nhạc bên tai. Âm nhạc có một ngôn ngữ riêng. Chỉ cần loa phát nhạc là mình đã thấy cảm hứng rồi. Nghe nhạc cũng là cách để mình làm mới chính mình.

Khi nhìn lại hành trình của mình, bạn hài lòng chứ?

Trong cuộc sống, mình luôn muốn tự tạo ra sự vui vẻ và phóng khoáng chứ không phải là gò bó vào bất cứ điều gì. Sau biến cố về sức khỏe vào năm 2023, sức khỏe của mình không được tốt như trước kia nên mình quyết định hạn chế các hoạt động liên quan đến DJ và mở Studio tại TP.HCM chuyên dạy DJ/Producer và nhận sản xuất nhạc theo yêu cầu của DJ và nghệ sĩ... Vì ít hoạt động trên sân khấu như trước kia nên đây là điều mình khá tiếc nuối, tuy nhiên mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để sớm trở lại với sân khấu để thỏa sức đam mê.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ rất thật về hành trình của mình.



Một ngày nữa lại đến. Và giữa chốn náo nhiệt bậc nhất của giới trẻ, DJ Pi Seven vẫn "hiền hòa" và "thầm lặng" với niềm đam mê của mình. Không cần nhiều người biết đã trải qua những gì hay đã lao động thế nào để tạo ra những phút giây náo nhiệt, càng ồn ào thì càng khiêm tốn, DJ Pi Seven vẫn chọn cho mình vị trí "thầm lặng giữa chốn đông". Nhưng nếu nói về đam mê, có mấy ai bừng nhiệt bằng DJ Pi Seven như hành trình mà anh đã đi qua…