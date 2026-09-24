DJ Tít nói gì khi bị xem là ‘DJ đi hát’?

Sau Giá như em biết cách quên đi, DJ Tít tiếp tục giới thiệu MV Thả rơi theo nỗi sầu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mẫn. Nếu sản phẩm trước mang màu sắc ballad, ca khúc mới chuyển sang chất pop/R&B với không khí ma mị, tập trung vào trạng thái cô đơn sau một cuộc tình.

DJ Tít thử nghiệm hình ảnh mới trong MV Thả rơi theo nỗi sầu ẢNH: NVCC

Trong MV, DJ Tít xuất hiện với hình ảnh một nữ tổng tài có vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng bên trong lại chất chứa nhiều rối ren. Không gian được xây dựng theo hướng siêu thực với thang máy hiện chữ ERROR, hành lang lạnh và những nhân vật có gương mặt bị che kín bằng lớp vải đỏ.

Tạo hình tổng tài của DJ Tít nhấn vào sự đối lập giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và nội tâm nhiều xáo trộn ẢNH: NVCC

Những chi tiết này được sử dụng để gợi cảm giác mất kết nối, khi nhân vật dù ở giữa nhiều người vẫn rơi vào trạng thái cô độc. Bên cạnh tạo hình công sở, DJ Tít còn xuất hiện trong một số khung hình mang sắc hồng, đỏ, kết hợp nét hiện đại với phong cách hoài cổ.

DJ Tít: Không có ý định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Sau nhiều năm được biết đến chủ yếu với vai trò DJ, việc liên tiếp ra mắt sản phẩm âm nhạc khiến cô nhận về câu hỏi liệu đây có phải bước chuyển sang con đường ca hát.

DJ Tít cho biết bản thân không đặt mục tiêu thay đổi danh xưng hay trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Việc làm MV, theo cô, trước hết xuất phát từ mong muốn được thể hiện những điều mình yêu thích và lưu lại những dấu mốc ở từng giai đoạn. “Tít muốn thử sức mình, để xem khi mình ở một vai trò khác thì sẽ thế nào. Còn nếu để thay đổi là một ca sĩ thì Tít lại không có ý định đó”, cô chia sẻ.

Nữ DJ cũng thừa nhận hoạt động nightlife những năm gần đây không còn thuận lợi như trước. Tuy nhiên, cô cho rằng đây là tình hình chung của thị trường, thay vì lý do khiến bản thân phải rời bỏ nghề DJ. Theo DJ Tít, việc làm mới mình vốn là điều cô muốn thực hiện từ lâu. Vì vậy, cô chọn duy trì nhiều hoạt động song song thay vì xem ca hát là hướng đi thay thế. “DJ vẫn luôn là một niềm đam mê, một niềm tự hào và là công việc mà Tít luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi lần được đứng trên sân khấu”, cô nói.

Với các sản phẩm âm nhạc, DJ Tít cũng không đặt việc thành công hay chưa đạt hiệu ứng như mong muốn làm căn cứ để quyết định tiếp tục hay dừng lại. Cô cho biết bản thân muốn thử sức ở những lĩnh vực mình yêu thích, miễn vẫn thuộc phạm vi nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã là mẹ ba con, DJ Tít cho biết việc dung hòa giữa gia đình và công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Dù vậy, cô vẫn xem nghệ thuật là một phần quan trọng trong cuộc sống. Thay vì một cuộc chuyển nghề, việc ra mắt Thả rơi theo nỗi sầu cho thấy DJ Tít đang thử thêm một cách thể hiện khác ngoài sân khấu DJ quen thuộc.