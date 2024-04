DJI có thể bị cấm tại Mỹ sau TikTok

Sau lệnh cấm TikTok, Mỹ đang cân nhắc mục tiêu tiếp theo là DJI - một công ty có trụ sở tại Trung Quốc. The New York Times mới đây cho biết một dự luật do Ủy ban Hạ viện về Năng lượng và Thương mại đưa ra vào tháng trước, trong đó có thể khiến các máy bay không người lái của DJI dừng hoạt động tại nước này.



Nếu được thông qua, luật về máy bay không người lái sẽ thêm các sản phẩm thương mại của DJI vào danh sách thiết bị quản lý của FCC (Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ), được quy định trong Đạo luật về mạng truyền thông an toàn và đáng tin cậy năm 2019. Đạo luật này cấm các thiết bị hoặc dịch vụ liên lạc gây ra rủi ro an ninh quốc gia hoạt động trên mạng của Mỹ.

Luật này cũng ngăn cản các công ty sử dụng nguồn tài trợ của liên bang để mua thiết bị trong danh sách cấm. Các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE từ lâu đã được đưa vào danh sách của FCC.

Theo The New York Times, các cơ quan chính phủ đã phát hiện DJI cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng quan trọng ở Mỹ cho Trung Quốc. Điều này gây ra rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận và các cơ quan chính phủ cho rằng đã đến lúc máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất phải bị loại.

Đây không phải lần đầu chính phủ Mỹ nhắm vào DJI. Năm 2020, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa công ty thuộc Trung Quốc này vào danh sách đen, ngăn cản các công ty có trụ sở tại Mỹ xuất khẩu công nghệ cho DJI.

DJI nói lệnh cấm sẽ làm tổn thương toàn bộ hệ sinh thái máy bay không người lái CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp sau đó, Bộ Ngân khố Mỹ đã thêm DJI vào danh sách Tổ hợp công nghiệp - quân sự của Trung Quốc do có báo cáo máy bay không người lái của hãng được sử dụng để giám sát người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Và năm 2022, Bộ Quốc phòng nước này cũng đưa DJI vào danh sách đen của riêng họ.

Trong một bài đăng trên blog vào tháng 3, DJI cho biết các nhà lập pháp của Mỹ đã viện dẫn các cáo buộc không chính xác và không có căn cứ liên quan, đồng thời khuếch đại các quan điểm bài hàng ngoại. DJI nói họ không tham gia vào các hoạt động vi phạm hoặc lạm dụng nhân quyền, đồng thời cho biết cũng không có quyền kiểm soát cách sử dụng sản phẩm bán ra.

ByteDance thà đóng cửa TikTok chứ không bán

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cấm TikTok hoạt động ở Mỹ trừ khi công ty mẹ là ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng trong vòng 9 tháng. Về phần DJI, Hạ viện Mỹ có thể bỏ phiếu để thông qua dự luật chống máy bay không người lái trong tháng tới.



DJI hiện chiếm hơn 70% thị trường máy bay không người lái trên toàn cầu vì công nghệ của hãng này thường xuyên vượt xa các đối thủ cạnh tranh. Dù sản phẩm của DJI hiện chỉ bị cấm một phần ở Mỹ nhưng vẫn được các sở cảnh sát, lính cứu hỏa và nhà nghiên cứu sử dụng, nhưng điều đó có thể thay đổi nếu chính phủ nước này quyết định đóng cửa chặt chẽ hơn trong ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng mà chúng đặt ra.