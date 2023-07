Djokovic thắng trận thứ 350 tại Grand Slam, tiếp tục tiến đến kỷ lục

Tiền thưởng tăng kỷ lục

Câu lạc bộ quần vợt toàn Anh (AELTC) đã thông báo tiền thưởng Wimbledon 2023 sẽ tăng cao kỷ lục, đạt đến con số 44,7 triệu bảng (khoảng 1.330 tỉ đồng), tăng 11,2% so với năm ngoái và tăng 17,1% so với trước đại dịch vào năm 2019. Trong đó tăng mạnh nhất là chức vô địch đơn nam và đơn nữ, tăng 10% so với năm ngoái. Những nhà vô địch đơn sẽ nhận được 2,35 triệu bảng.

Á quân nhận được 1,175 triệu bảng. Ngay cả những tay vợt bị loại từ vòng đầu tiên cũng sẽ được 55.000 bảng/người.