DKRA Realty đưa The Emerald 68 về đích với hơn 95% giỏ hàng có chủ

Khẳng định nội lực bằng chiến lược phân phối hiệu quả

The Emerald 68 - một trong những dự án căn hộ cao cấp dẫn đầu về chất lượng và tầm giá tại khu Đông Bắc TP.HCM, nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường nhờ chiến lược tiếp thị hiệu quả và năng lực phân phối chuyên nghiệp của DKRA Realty - Thương hiệu thuộc DKRA Group. Đến nay, hơn 95% sản phẩm The Emerald 68 đã có chủ, phần còn lại đang được DKRA Realty tiếp tục giới thiệu đến khách hàng.

DKRA Realty đưa The Emerald 68 đến gần hơn với khách hàng bằng chiến lược tiếp thị và kinh doanh hiệu quả Ảnh: Quốc Dũng

Khi tiếp nhận dự án, DKRA Realty lập tức nghiên cứu sản phẩm - thị trường toàn diện, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xây dựng các hoạt động tiếp thị, chính sách bán hàng đồng bộ nhằm tối ưu hiệu quả. Đồng thời, triển khai chuỗi hoạt động livestream bùng nổ kết hợp mini event cuối tuần được tổ chức chuyên nghiệp, cung cấp thông tin chuyên sâu về sản phẩm đến khách hàng. Đặc biệt, tại các sự kiện mở bán, Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối đã trao tặng loạt giải thưởng giá trị cao. Qua đó khẳng định uy tín, tiềm lực của chủ đầu tư và củng cố niềm tin khách hàng với dự án.

DKRA Realty còn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư Tập đoàn Lê Phong và Tổng thầu xây dựng Coteccons tổ chức các buổi site-tour dự án, giúp khách hàng trực tiếp kiểm chứng chất lượng xây dựng, tiến độ thi công của The Emerald 68.

DKRA Realty thường xuyên tổ chức các chương tri ân chuyên viên tư vấn với hàng loạt giải thưởng giá trị Ảnh: Quốc Dũng

Đơn vị luôn chú trọng phát triển đội bán hàng chuyên nghiệp, quy tụ hơn 50 đại lý phân phối cùng hơn 1.000 chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm thực chiến, thường xuyên triển khai các buổi training, đào tạo bài bản. DKRA Realty luôn khích lệ tinh thần, ghi nhận nỗ lực thông qua các chương trình vinh danh như chuyến tham quan, học tập tại Singapore - Learn to Lead, xe Vespa Sprint, xe Honda Vision, iPhone 16 Pro Max, thẻ Accor Plus...



Đặc quyền của những cư dân tương lai The Emerald 68 - trực tiếp kiểm chứng chất lượng căn hộ qua những chuyến site-tour thực tế Ảnh: Quốc Dũng

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng đội ngũ chinh phục dự án, ông Trần Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT DKRA Group chia sẻ: The Emerald 68 là dự án căn hộ cao cấp tại Bình Dương cũ, sở hữu mức giá thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. Vì vậy, bài toán tiếp thị - kinh doanh đặt ra không ít thách thức. Điều quan trọng là phải giúp khách hàng nhìn thấy giá trị tài sản, chất lượng sống và dư địa tăng trưởng hoàn toàn tương xứng với khoản đầu tư họ bỏ ra.

Chính vì thế, DKRA Realty đã triển khai một chiến dịch tổng lực: nghiên cứu thị trường sâu - xây dựng chiến lược marketing và kinh doanh bài bản - tổ chức bán hàng chuyên nghiệp - chăm sóc khách hàng tận tâm, từng bước đưa The Emerald 68 đến đúng những khách hàng xứng tầm.

The Emerald 68 xây dựng niềm tin qua những giá trị thật

Trên trục Quốc lộ 13 hướng về lõi trung tâm phường Sài Gòn, The Emerald 68 chỉ cách trung tâm 11,5 km. Dự án sở hữu ba mặt tiền đường - ba mặt view sông Sài Gòn thoáng đãng. Vị trí vàng này khó có thể thay thế trong tương lai, dù thị trường có thêm nhiều nguồn cung mới. Tuyến Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 60 m với tổng vốn gần 1.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Bình Hòa, Lái Thiêu về trung tâm TP.HCM xuống chỉ còn 15 phút.

Không chỉ là công trình, The Emerald 68 là chuẩn mực sống mới được Tổng thầu xây dựng Coteccons tính toán kỹ lưỡng, áp dụng giải pháp thi công hiện đại, mở ra không gian sống hoàn hảo cho cư dân.

Vị trí thuận lợi trên mặt tiền Quốc lộ 13, tuyến Metro số 2 đi ngang, tiến độ xây dựng thần tốc cùng chính sách bán hàng linh hoạt chính là yếu tố giúp khách hàng tin tưởng lựa chọn The Emerald 68

Loạt thiết kế vượt chuẩn giúp The Emerald 68 tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường. Dự án sở hữu ba tầng hầm liên thông với tổng diện tích hơn 15.000 m2, vượt chuẩn phân khúc cao cấp đến 1,6 lần. Hệ thống 40 tiện ích tinh gọn được bố trí hợp lý từ tầng trệt, tầng 3, tầng 20 đến tầng thượng, mang đến trải nghiệm sống đa dạng, liền mạch.

Đồng thời, tính riêng tư và trải nghiệm được tối ưu với tỷ lệ 11:6 - 11 căn/tầng nhưng có đến 6 thang máy, cao gấp 3 lần chuẩn phổ thông, giúp giảm thời gian chờ di chuyển. Đặc biệt, 100% căn hộ tháp Mega có ban công, nhiều căn sở hữu ban công lồi dài đến 5m, mở rộng góc nhìn gấp ba lần ban công phẳng, tạo khác biệt cho không gian sống.

Đến cuối tháng 11.2025, Coteccons đã xây đến 38/39 tầng, chuẩn bị cất nóc, vượt tiến độ hơn 60 ngày. Tuy nhiên, với giỏ hàng giới hạn còn lại, DKRA Realty vẫn áp dụng chính sách bán hàng cực hấp dẫn: mua nhà bằng lương, sở hữu căn hộ cao cấp chỉ từ 10 triệu/tháng, trả trước 6,8% ký HĐMB, thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng, ngân hàng cho vay 80% trong 30 năm, ân hạn gốc đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi lên đến 4 năm, đặc biệt được hoàn tiền lên đến 15%. Vì thế, đây là thời điểm vàng để khách hàng nhanh tay nắm giữ, trước khi cánh cửa cơ hội khép lại và giá trị bứt phá trong tương lai trở thành hiện thực.