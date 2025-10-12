DKRS khẳng định vị thế, bứt phá trong giai đoạn 2025 - 2030

ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc DKRS Ảnh: DKRS

Ông có thể chia sẻ định hướng phát triển của DKRS trong giai đoạn 2025 - 2030?

Trong giai đoạn 2025 - 2030, DKRS định hướng trở thành một trong những đơn vị tư vấn chiến lược, phát triển dự án, kinh doanh và tiếp thị bất động sản hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi kiên định triết lý ‘An toàn đầu tư - An cư cuộc sống’, lấy sự an toàn và bền vững làm nền tảng. Định hướng này được xây dựng trên ba trụ cột: nâng cao chất lượng dịch vụ - mở rộng thị trường - phát triển bền vững, nhằm tạo ra giá trị thiết thực cho cả khách hàng, đối tác và cộng đồng.

DKRS xác định vị thế của mình trên thị trường hiện nay như thế nào?

DKRS không chỉ là đơn vị phân phối, chúng tôi còn là đối tác tư vấn chiến lược và phát triển dự án cho hàng trăm dự án trên khắp cả nước. Uy tín của chúng tôi được khẳng định khi luôn là sự lựa chọn của các chủ đầu tư lớn để triển khai sản phẩm, đồng thời xây dựng hệ thống đại lý rộng khắp, luôn tin tưởng đồng hành. Với khách hàng, DKRS chính là nơi mang đến sản phẩm đầu tư an toàn và ngôi nhà tương lai lý tưởng. Và hơn thế, DKRS còn là một gia đình lớn, nơi mỗi nhân sự được phát triển sự nghiệp, trở thành đối tác bán hàng trong một tập thể gắn kết.

DKRS đánh giá như thế nào về xu hướng thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận trong 1 - 2 năm tới?

Thị trường sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực, đặc biệt là phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực. Các đô thị vệ tinh của TP.HCM mới sau sáp nhập như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Phú Mỹ, hay Biên Hòa, Long Thành thuộc Đồng Nai, hoặc hay thậm chí khu vực miền Tây Nam Bộ, trọng điểm là Cần Thơ, Tây Ninh… đang hưởng lợi lớn nhờ hạ tầng đồng bộ: cao tốc, vành đai, sân bay, cảng biển. Phân khúc nhà ở thương mại vừa túi tiền sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường, vì phù hợp với đại đa số gia đình trẻ - nhóm khách hàng cốt lõi của DKRS.

Công ty DKRS nhận giải thưởng quan trọng trong ngành bất động sản Ảnh: DKRS





Những khó khăn lớn nhất mà DKRS và các đơn vị phân phối gặp phải hiện nay là gì?

Thách thức lớn nhất là nguồn cung chuẩn chỉnh về pháp lý hạn chế, cùng với tâm lý khách hàng ngày càng thận trọng. Tuy nhiên, DKRS đã vượt qua bằng cách minh bạch thông tin, chọn lọc kỹ lưỡng dự án, nâng cao chất lượng tư vấn. Chính sự cam kết này đã giúp chúng tôi duy trì niềm tin của khách hàng và đối tác trong suốt nhiều năm.

DKRS làm gì để bảo đảm quyền lợi và niềm tin của khách hàng?

Chúng tôi đặt khách hàng làm trung tâm. Tất cả các dự án triển khai đều được đảm bảo pháp lý rõ ràng, vị trí chiến lược và giá trị thực. DKRS luôn tư vấn đúng - đủ - trung thực, để khách hàng an tâm rằng mỗi quyết định đầu tư của họ đều là một lựa chọn an toàn. Đồng thời, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình, từ khi chọn sản phẩm cho đến lúc nhận nhà.

DKRS sẽ ra mắt những dự án nào trong thời gian tới?

Trong năm tới, DKRS tiếp tục hợp tác cùng các chủ đầu tư uy tín để giới thiệu các dự án căn hộ cao cấp vừa túi tiền, khu đô thị tích hợp tiện ích tại TP.HCM mới (bao gồm Bình Dương và Vũng Tàu), Đồng Nai, Tây Ninh (Long An cũ) và TP. Cần Thơ mới. Đây là những dự án được chọn lọc kỹ, hướng tới tiêu chí: dễ mua - dễ sở hữu - dễ gia tăng giá trị, mang đến cho khách hàng cơ hội an cư lý tưởng và kênh đầu tư bền vững.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên DKRS Ảnh: DKRS

Công ty có chiến lược gì để nâng cao trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số?

DKRS đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Chúng tôi ứng dụng thực tế ảo (VR, 360°) để khách hàng có thể tham quan dự án mọi lúc mọi nơi, đặc biệt với các khách hàng đầu tư ở xa như Hà Nội cũng dễ dàng tìm hiểu dự án; triển khai Chatbot & AI Agent để tư vấn nhanh chóng và cá nhân hóa; vận hành hệ thống CRM đồng bộ để quản lý dữ liệu và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Bên cạnh đó, DKRS cũng tiên phong với livestream dự án, hội thảo trực tuyến, giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh hơn, minh bạch hơn và tiện lợi hơn.

DKRS xây dựng đội ngũ nhân sự và văn hóa doanh nghiệp ra sao?

DKRS xem con người là nền tảng phát triển. Chúng tôi chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên viên kinh doanh trẻ trung, năng động, có chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên ba giá trị: chính trực - chuyên nghiệp - gắn kết, giúp mỗi thành viên có môi trường phát triển sự nghiệp lâu dài, đồng thời tạo sức mạnh tập thể để cùng nhau chinh phục mục tiêu lớn.

Triết lý kinh doanh cốt lõi của DKRS là gì?

Triết lý xuyên suốt của chúng tôi là: ‘An toàn đầu tư - An cư cuộc sống’. Điều đó có nghĩa, DKRS luôn ưu tiên chọn lọc dự án pháp lý minh bạch, tiềm năng rõ ràng để đảm bảo sự an toàn cho nhà đầu tư. Và hơn hết, chúng tôi tạo ra những sản phẩm phù hợp với đại đa số gia đình trẻ Việt Nam, để mỗi khách hàng không chỉ sở hữu tài sản, mà còn kiến tạo được một cuộc sống hạnh phúc và bền vững.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ rất thú vị!