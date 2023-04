ĐKVĐ U.19 Hà Nội tìm lại hy vọng, SLNA bất ngờ thua trận thứ 2

Khởi đầu với 5 điểm sau 3 trận, trong đó có 2 trận hòa, đương kim vô địch U.19 Hà Nội tạm bị tuột lại trong cuộc đua với Thanh Hóa và Viettel ở bảng A. Nhưng thầy trò HLV Dương Hồng Sơn đã chứng tỏ lại bản lĩnh ở lượt trận thứ 4 chiều nay 2.4 trên sân Viettel, khi giành chiến thắng sít sao 3-2 trước đội đầu bảng và cũng là đối thủ trực tiếp Thanh Hóa. Chính chiến thắng quan trọng này giúp đội bóng thủ đô tìm lại chính mình và nuôi hy vọng sẽ giành 1 trong 2 suất đầu bảng này đi VCK cho dù ở lượt về vẫn còn nhiều cam go phía trước.



Trận Hà Nội (áo vàng) và Thanh Hóa rất gay cấn Quỳnh Nga

Chiến thắng 3-2 tuy xứng đáng nhưng cũng khá may mắn cho U.19 Hà Nội vì ngay phút 5 Thanh Hóa chỉ còn 10 người do Nguyễn Đức Tùng dùng tay ngăn cản cú sút của các cầu thủ thủ đô. Trọng tài Đỗ Khánh Nam ở vị trí thuận lợi đã không ngần ngại thổi phạt 11 m và truất quyền thi đấu của Đức Tùng. Tiền vệ Nguyễn Trung Thành không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U.19 Hà Nội. Quá thuận lợi sau khi dẫn bàn, đội bóng của trưởng đoàn Nguyễn Giang Đông và giám đốc kỹ thuật Hoàng Văn Phúc ào ào tràn lên tấn công và có thêm bàn thắng thứ hai ở phút thứ 9 do Lê Trí Phong ghi. Bàn thua này khiến HLV Tanasijevic Svetislav của Thanh Hóa nổi nóng phản ứng gay gắt với trọng tài và phải nhận thẻ vàng.

Trung Thành, tác giả bàn mở tỷ số cho Hà Nội Quỳnh Nga

Dẫn 2-0, U.19 Hà Nội chơi có phần chùn xuống, chủ động kềm tốc độ để giữ an toàn thế trận, thậm chí bị 3 thẻ vàng trong hiệp 2 để ngăn cản cơ hội đối thủ bằng những pha vào bóng liều lĩnh và trì hoãn trận đấu, tất cả nhằm để bảo vệ thành quả. Trong khi đó Thanh Hóa rất nỗ lực đã lần lượt rút ngắn được khoảng cách khi Trương Thanh Nam và Hà Minh Đức ghi bàn, nhưng Hà Nội vẫn duy trì được ưu thế khi có thêm bàn thắng của Hoàng Trung Kiên. Thắng trận 3-2, U.19 Hà Nội có 8 điểm bám sát Thanh Hóa 9 điểm. Trận còn lại Viettel thắng Công an Hà Nội 1-0 do Phạm Văn Phong ghi từ chấm 11 m nên đội chủ nhà á quân U.19 đã vươn lên dẫn đầu với 10 điểm.

Niềm vui của Hoàng Trung Kiên và U.19 Hà Nội sau khi ghi bàn Quỳnh Nga

HLV Dương Hồng Sơn (phải) chia vui cùng các học trò Quỳnh Nga

Trận Viettel (áo đỏ) thắng Công an Hà Nội Liên Liên

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở bảng B trên sân PVF khi ứng viên nặng ký SLNA thua đậm 0-3 trước Đà Nẵng. Trận trước thua Huế có thể xem là tai nạn, nhưng thất bại choáng váng trước Đà Nẵng cho thấy tâm lý và lối chơi của các cầu thủ trẻ xứ nghệ bất ổn. Sau hiệp 1 bị dẫn 1-0 do Trần Ngọc Hiếu ghi cho đội bóng sông Hàn thì SLNA dồn dập tấn công gây sức ép liên tục trong hiệp 2 nhất là khi tung các vị trí chủ lực như Ngô Văn Bắc, Cái Văn Qùy, Lê Văn Quý và Phan Duy Hào vào. Nhưng tình hình cũng không cải thiện là bao khi sự bế tắc vẫn khiến cho biết bao cơ hội của SLNA trôi qua một cách đáng tiếc. 5 phút cuối họ dính 2 đòn "hồi mã thương" của Đà Nẵng do Lê Nguyễn Văn Thọ và Trần Nhật Đông ghi. Thua trận này nguy cơ vắng mặt ở VCK của U.19 SLNA là rất lớn khi họ đã để Đà Nẵng vươn lên bằng điểm và đã thi đấu đủ 4 trận lượt đi trong khi bảng đấu còn 2 đối thủ mạnh khác mới đá 3 trận là Nam Định 6 điểm và PVF 5 điểm sau khi thắng đậm Huế 4-0 với hat-trick của Thái Bá Đạt và 1 bàn của Bùi Hoàng Sơn.

Niềm vui của Lâm Đồng sau khi ghi bàn Minh Trần

HAGL (áo vàng) có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, chiều nay là thắng trước Bình Định Minh Trần

Kết quả các bảng khác: Tại bảng C, Lâm Đồng ghi bàn dẫn trước do Võ Trung Tấn ghi nhưng đã để Khánh Hòa chia điểm với bàn gỡ của Nguyễn Tiến Vũ. 2 đội này đang lần lượt có 8 và 7 điểm tranh chấp nhau vé thứ 2 trong bảng sau HAGL, đội có chiến thắng thứ 4 liên tiếp trước Bình Định 2-0 do Hoàng Minh Tiến và Nguyễn Huy Hoàng ghi để có 12 điểm dẫn đầu tuyệt đối.

Còn tại bảng E, Bình Phước và Bình Dương cùng thắng và cùng có 10 điểm để tiếp tục dẫn đầu nhiều khả năng cùng lọt vào VCK. Bình Phước đã thắng Tây Ninh 1-0 do Tuấn Sang ghi còn Bình Dương vượt qua Đồng Nai 1-0 do Nguyễn Phạm Đăng Khoa ghi phút 90+3. Ở bảng E, An Giang và Đồng Tháp chia điểm bằng trận hòa 1-1. Thạch Nguyễn Hoàng Hùng mở tỷ số cho Đồng Tháp ở phút bù giờ hiệp 1 và Lê Ngọc Quân gỡ hòa cho An Giang ở hiệp 2. Trận này Đồng Tháp bị 4 thẻ vàng ở hiệp 2, trong đó có những lỗi phản ứng trọng tài đặc biệt HLV Trang Văn Thành cũng bị thẻ vàng. Người cầm quân cần phải kiềm chế không nên có những hành vi quá cay cú trên sân.