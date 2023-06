Độ ẩm đất gần bão hòa, cảnh báo lũ quét ở các tỉnh miền núi phía bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tối 24.6, cho biết, trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 23.6 đến 19 giờ ngày 24.6), các tỉnh vùng núi Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: xã Pa Ủ (H.Mường Tè, Lai Châu) mưa 112 mm, xã Chiềng Lao (H.Mường La, Sơn La) 140 mm, xã Đông Hà (H.Quản Bạ, Hà Giang) 118 mm...

Tình trạng ngập cục bộ tại TP.Lạng Sơn hôm nay CTV

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên,Yên Bái, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện của các tỉnh trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Các khu vực được cảnh báo xảy ra lũ quét và sạt lở đất CHỤP MÀN HÌNH

Theo dự báo, trong ngày 25.6, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trung bình từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ nay đến hết tháng 6, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong khi đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên từ đêm 24 - 27.6, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Từ ngày 28.6 - 2.7, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.